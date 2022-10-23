В Telegram появится расшифровка «кружочков»

В Telegram можно будет расшифровывать видеосообщения. В бета-клиенте Telegram для Android обнаружили эту функцию. Готовый текст отобразится прямо под кружочком, который после активации функции плавно примет вид «пузыря сообщения» с расшифрованным содержимым. На текущий момент функция не показывает результат поскольку отключена на стороне сервера. Функция станет доступна только для подписчиков Telegram Premium.

Ранее Brand Analytics опубликовало исследование, согласно которому мессенджер Telegram в России продемонстрировал рекордный рост среди всех социальных платформ. Число ежедневно активных авторов выросло более чем в полтора раза, а именно – на 58%.