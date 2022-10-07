С начала спецоперации число активных авторов в Telegram увеличилось на 58%

«Главная цифра сегодняшнего наблюдения – с начала спецоперации к 1 октября 2022 года число ежедневно активных авторов в Telegram выросло более чем в полтора раза, а именно – на 58%. Это рекордный рост среди всех социальных платформ. Прирост ежедневно публикуемого контента в Telegram также рекордный – плюс 24%», — говорится в исследовании.

Согласно статистике, приведенной РИА Новости, «ВКонтакте» по-прежнему лидирует по числу ежедневно активных русскоязычных авторов (3,8 миллиона на конец сентября; +15% по отношению к февралю) и по объему ежедневно публикуемого русскоязычного контента (13,2 миллиона сообщений; +9%).

При этом «Одноклассники» демонстрируют рост почти на уровне «ВКонтакте»: число авторов достигло 750 тысяч (+13%), контент - 2,9 миллиона сообщений (+7%). Самое сильное снижение пользовательской активности наблюдается у «TikTok» — по данным исследователей, число ежедневно активных авторов уменьшилось на 85%.

Напомним, с марта социальная сеть «TikTok» не позволяет российским пользователям выкладывать и просматривать новые видео.