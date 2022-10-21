Apple удалила из App Store приложения «Салют» и «Салют! Умный дом»

«Вследствие удаления службой модерации Apple приложений «Салют» и «Салют! Умный дом» из AppStore, сегодня в полночь у пользователей iOS перестанет работать подключение новых устройств Sber, а также пропадет возможность управлять «умным» домом в интерфейсе мобильных приложений», — сообщили в компании, отметив, что работают над решением проблемы.

UPD от 15:20: в пресс-службе группы «Сбер» сообщили ТАСС, что SberDevices восстановила функцию управления умным домом для пользователей iOS.

«В короткие сроки команда SberDevices реализовала техническое решение, позволяющее текущим пользователям приложения "Салют" на iOS продолжать управлять через него своими устройствами умного дома. Для этого в приложении нужно дать команду ассистенту "Открой умный дом"», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ограничения связаны с нарушением настроек сетевых подключений в удаленных версиях приложений.

Напомним, приложение «СберБанк Онлайн» тоже пропало из App Store. Это связано с санкциями, введенными против Сбера.