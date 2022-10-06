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Технологии

На «Яндекс картах» перестали отображаться границы

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У пользователей «Яндекс карт» перестали отображаться границы городов и областей. Изменения связаны с обновлением сервиса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ascannio / Shutterstock.com

«Изменения связаны с запущенным летом этого года обновлением. Мы продолжаем развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах», - рассказали информагентству в пресс-службе.

Нововведение коснулись как веб-версии, так и мобильного приложения. В компании пояснили, что изменения не затронут основные сценарии пользователей: поиск организаций и мест, выбор городского общественного транспорта и автомобильных маршрутов.

О том, что «Яндекс» уберет границы государств на мировой карте стало известно еще в июне. Тогда в компании объяснили, что задача сервиса «отображать мир вокруг», поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Отмечается, что рельеф будет появляться постепенно. 

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