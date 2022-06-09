18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

«Яндекс» уберет границы государств на мировой карте

Поделиться:

Из «Яндекс. Карт» уберут все границы государств и переформатирует карты в физико-географические с акцентом на природные объекты, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Нововведение коснется как веб-версии, так и мобильного приложения. Сейчас на картах уже не отображается большая часть государственных границ, вместо этого показаны границы регионов.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — сообщили в компании.

Там также пояснили, что задача «Яндекс. Карт» «отображать мир вокруг», поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Отмечается, что рельеф будет появляться постепенно. Причины нововведения в компании не уточнили.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: