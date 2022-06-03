«День искусственного интеллекта Tesla перенесен на 30 сентября, так как к тому времени у нас может быть работающий прототип Optimus», — написал Маск в своем Twitter.

Концепт человекоподобного робота Optimus, также известного как Tesla Bot, был впервые представлен в августе 2021 года. Тогда Маск заявлял, что Tesla намерена выпустить прототип к 2022-у. Предполагается, что Optimus будет делегировать на себя задачи, которые являются для «опасными, повторяющимися и скучными».

Tesla Bot будет иметь рост 173 сантиметра и вес 57 килограмм, максимальная скорость его передвижения составит 8 километров в час, максимальная грузоподъемность — до 20 килограмм. Вместо лица у робота будет установлен дисплей.