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Технологии

Tesla представит прототип человекоподобного робота. Будущее наступает! И вот когда

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Уже этой осенью Tesla представит работающий прототип человекоподобного робота Optimus. О планах сообщил глава компании Илон Маск.

Photo by Win McNamee/Getty Images

«День искусственного интеллекта Tesla перенесен на 30 сентября, так как к тому времени у нас может быть работающий прототип Optimus», — написал Маск в своем Twitter.

Концепт человекоподобного робота Optimus, также известного как Tesla Bot, был впервые представлен в августе 2021 года. Тогда Маск заявлял, что Tesla намерена выпустить прототип к 2022-у. Предполагается, что Optimus будет делегировать на себя задачи, которые являются для «опасными, повторяющимися и скучными».

 Tesla Bot будет иметь рост 173 сантиметра и вес 57 килограмм, максимальная скорость его передвижения составит 8 километров в час, максимальная грузоподъемность — до 20 килограмм. Вместо лица у робота будет установлен дисплей. 

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