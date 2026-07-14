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Короткий домен Telegram t.me перестал открываться в браузерах по всему миру

Проблема не связана с действиями Роскомнадзора или российских интернет-провайдеров. Причиной стали ограничения со стороны администратора национальной доменной зоны .me, принадлежащей Черногории.

Anton Pentegov / Shutterstock.com

Cокращенные ссылки на Telegram-каналы, группы и пользовательские профили перестали открываться через браузеры. Согласно данным сервиса WhoIs, домен Telegram — t.me — получил статус serverHold, что означает его исключение из глобальной системы DNS — базы данных в интернете, которая превращает буквенные домены в числовые IP-адреса.

Как сообщает издание «Код Дурова», у части пользователей ссылки все еще могут работать благодаря сохраненным DNS-записям в локальном кэше устройства или у интернет-провайдера. В самом приложении Telegram ссылки формата t.me продолжают функционировать без ограничений. Также остаются доступными домен telegram.me, зарегистрированный в той же зоне .me, и официальный сайт мессенджера telegram.org.

По информации «Кода Дурова», присвоение домену статуса serverHold может быть связано с юридическими разбирательствами, запросами со стороны правоохранительных органов, внутренними проверками регистратора или техническими неполадками. При этом права на домен по-прежнему принадлежат Telegram, а срок его регистрации действует до мая 2035 года.

Основатель мессенджера Павел Дуров 14 июля обратился к регистратору в соцсети X c вопросом: «Эй, @domainME, http://t.me ссылки перестали работать. Можете посмотреть, в чем причина?» На свой вопрос предприниматель пока не получил ответа.

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