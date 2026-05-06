Параллельный импорт сокращают! По нему нельзя будет ввозить ноутбуки Acer и Samsung, а также комплектующие Intel! Что это значит?

То есть теперь, скажем, ноутбук Acer ввезти в Россию нельзя?

Не совсем так. Сергей Учитель, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, подчеркивает: «важно не путать исключение из перечня Минпромторга с запретом на ввоз».

Запрет параллельного импорта означает, что компания (к примеру, Samsung или Acer), может обратиться в российскую таможню с просьбой не пропускать свои ноутбуки в страну.

«Дальше все зависит от активности таможни и самих правообладателей, — говорит Антон Гуськов из РАТЭК. — Правообладатель может обратиться в таможню и сказать: мол, ограничьте, пожалуйста, ввоз нашей продукции другими импортерами. Или, напротив, сама таможня может останавливать груз и писать правообладателю: ваши компьютеры везет такой-то предприниматель. Вы разрешаете или нет? Если производители реагировать не будут, то товар все равно на рынок будет попадать».

Кроме этого, добавляет собеседник редакции, ввоз компьютеров Asus или SSD-дисков Kingston будет по-прежнему возможен через страны ЕАЭС. «Мы живем в Евразийском экономическом союзе, — говорит Гуськов. — Так что товары из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана у нас таможенного оформления не проходят. Соответственно, техника, идущая из этих стран, никаких ограничений встречать не будет».