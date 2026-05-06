Параллельный импорт сокращают! По нему нельзя будет ввозить ноутбуки Acer и Samsung, а также комплектующие Intel! Что это значит?

В России меняются правила параллельного импорта. Вернее, корректируется список товаров, которые можно ввозить в страну без разрешения производителя. С конца мая по этой схеме в страну нельзя будет импортировать компьютеры, ноутбуки комплектующие от таких брендов как Samsung, Asus, Acer, Hewlett Packard, Intel, IBM, Toshiba (и это не полный список). Как теперь изменится ассортимент магазинов? И что будет с ценами? Разбираемся!
Что случилось?
Начиная с 27 мая в России меняется утвержденный Минпромторгом список товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту. Так называют схему, которая позволяет легально ввозить в страну продукцию без официального разрешения производителя. Она была легализована в России в 2022 году после ухода части производителей с отечественного рынка.
Теперь список товаров, которые можно таким образом импортировать в страну, сокращается. Из него исключаются компьютеры, ноутбуки, серверы, системы хранения данных сразу двух десятков брендов. Среди наиболее известных — Samsung, Intel, IBM, Hewlett Packard, Asus и Acer.
Как пишет издание IXBT, речь идет о компьютерах и комплектующих следующих производителей:
- Acer;
- Adata;
- AIC;
- Apacer;
- Asus;
- Cisco;
- Fujitsu;
- HP;
- Hitachi;
- HPE;
- Hynix;
- IBM;
- Inspur;
- Intel;
- Kingston;
- Samsung;
- Sandisk;
- Toshiba;
- Transcend;
- xFusion.
Как поясняет редакции Собака.ru Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, ограничения — не новость для продавцов техники.
«Изменения в списке товаров, разрешенных к параллельному импорту, происходят постоянно, — говорит представитель РАТЭК. — То, что мы обсуждаем [исключение из него продукции Samsung, Asus и других брендов, — прим. ред.], было принято еще полгода назад, осенью 2025 года. Просто вступает в силу в конце этого мая. То есть у участников рынка было полгода, чтобы как-то подготовиться».
То есть теперь, скажем, ноутбук Acer ввезти в Россию нельзя?
Не совсем так. Сергей Учитель, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, подчеркивает: «важно не путать исключение из перечня Минпромторга с запретом на ввоз».
Запрет параллельного импорта означает, что компания (к примеру, Samsung или Acer), может обратиться в российскую таможню с просьбой не пропускать свои ноутбуки в страну.
«Дальше все зависит от активности таможни и самих правообладателей, — говорит Антон Гуськов из РАТЭК. — Правообладатель может обратиться в таможню и сказать: мол, ограничьте, пожалуйста, ввоз нашей продукции другими импортерами. Или, напротив, сама таможня может останавливать груз и писать правообладателю: ваши компьютеры везет такой-то предприниматель. Вы разрешаете или нет? Если производители реагировать не будут, то товар все равно на рынок будет попадать».
Кроме этого, добавляет собеседник редакции, ввоз компьютеров Asus или SSD-дисков Kingston будет по-прежнему возможен через страны ЕАЭС. «Мы живем в Евразийском экономическом союзе, — говорит Гуськов. — Так что товары из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана у нас таможенного оформления не проходят. Соответственно, техника, идущая из этих стран, никаких ограничений встречать не будет».
А если я сам покупаю ноутбук за рубежом?
В таком случае никаких ограничений нет вообще. Покупать технику для себя россияне по-прежнему могут. Параллельный импорт касается лишь ввоза товаров на продажу.
«Исключение из списка Минпромторга означает, что физические лица по-прежнему смогут покупать технику за границей для личного и семейного пользования, — говорит Сергей Учитель, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper. — Слетать в Дубай за ноутбуком пока никто не запрещал».
То же самое, подчеркивает Антон Гуськов из РАТЭК, касается и интернет-заказов у иностранных продавцов. «Когда люди заказывают что-то на маркетплейсе напрямую от селлера за рубежом для личных целей, это считается обычной посылкой. Здесь тоже никаких ограничений не будет», — отмечает собеседник редакции.
Кстати, а что там с Apple? Любителям техники из Купертино волноваться пока не о чем. Продукция компании остается в списке Минпромторга. Ее параллельный импорт разрешен.
«Важный принцип исключения брендов и товаров из перечня – наличие полноценной замены российского производства или поставляемой официально из дружественных стран. Apple в этом смысле относительно уникальная торговая марка, считается, что ее продуктам стопроцентной альтернативы нет. Хотя, если подходить формально, то и ноутбуки, и смартфоны, и прочие гаджеты как продукт представлены в ассортименте», — пояснили редакции в компании «Марвел-Дистрибуция».
То есть ничего не изменится?
Пока непонятно. Особенно если учесть, что Asus был самым продаваемым брендом ноутбуков на российском рынке как в 2024, так и в 2025 годах. Тем не менее представители Wildberries & Russ заявили Forbes, что не ожидают значимого сокращения продаж ноутбуков.
Сергей Учитель, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, считает, что «поставщикам придется получать разрешение правообладателей (что в текущих условиях невозможно) или прекращать ввоз».
«Нельзя сказать, что вообще никак не отразится на покупателях, — добавляет Антон Гуськов из РАТЭК. — Запрет на параллельный импорт — это все равно сужение ассортимента». Впрочем, собеседник редакции отказался уточнить какого именно сокращения ждать. «Практика покажет», — добавил он.
А что будет с ценами?
Скорее всего, они вырастут. Как полагают специалисты петербургской компании DigitalRazor (занимается продажами компьютеров), «рост цен будет умеренным и дефицит завтра не настанет».
Примерно в том же духе комментируют представители компании «Марвел-Дистрибуция». «Во-первых, не все из вышеперечисленных вендоров ушли из России. Соответственно те, кто остались, вполне могут давать авторизационные письма импортерам, поэтому поставки продолжатся. Именно они и будут заменять на полках тех, кто действительно закрыл представительство и прекратил работу с Россией. Во-вторых, сейчас достаточно предложения как отечественного оборудования, так и поставок из дружественных стран. В-третьих, какой-то приток продукции ушедших брендов на рынок останется через страны ЕАЭС: условно не весь модельный ряд, но самые ходовые модели все равно будут появляться. Что касается цен, то они могут немного подрасти за счет удорожания логистики, но не это будет некритично для конечного пользователя», — заявили в компании в редакции Собака.ru.
«Если какая-то категория ограничивается то ее ввоз становится сложнее, дороже. Можно сказать что любые сложности влияют на себестоимость и наличие [товаров]. В целом все взаимосвязано», — заключает Антон Гуськов из РАТЭК.
А зачем это все?
Как отмечают в Минпромторге, «такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности».
Как сообщает издание «Фонтанка», сейчас в реестре российской промышленной продукции 19 компаний, выпускающих ноутбуки, правда, отмечает издание, как минимум некоторые отечественные модели по характеристикам уступают зарубежным аналогам в том же ценовом сегменте.
«По мнению властей, на рынке уже достаточно локальных аналогов ноутбуков и персональных компьютеров, которые не уступают зарубежным решениям по характеристикам. Многие эксперты настроены менее оптимистично», — пишут специалисты компании DigitalRazor.
