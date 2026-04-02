Гаджеты

Теперь официально! Обработка платежей для покупок из маркета App Store больше недоступна в России

Компания Apple подтвердила, что с 1 апреля платежи из России для подписок и покупок в AppStore больше не обрабатываются.

Primakov / Shutterstock

Как пишет канал «Сети и сигналы» со ссылкой на сообщение поддержки компании из Купертино, покупки теперь невозможны как в App Store и других сервисах Apple Media. Это касается платежей на Apple Music, Apple TV+, iCloud+, Apple Arcade, iTunes Store, а также всех подписок не сервисы компании.

Однако, отмечается, что ограничение не коснется тех, у кого есть средства на Apple Account. Также можно активировать уже имеющиеся промокоды App Store. 

