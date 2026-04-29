В России хотят ввести отдельную плату за доступ к иностранному интернету. Такое технические возможно?

Что случилось?

«Зарубежный трафик будет платным» — такое сообщение появилось после обеда 28 апреля в Mash. Как пишут журналисты издания, Минцифры работает над тем, чтобы «накрыть все передвижения российских пользователей по иностранному интернету и заблокированным сайтам», а также «брать монету за скроллинг запрещенной ленты».

Незадолго до этого «КоммерсантЪ» опубликовал данные исследования Digital Budget, согласно которым количество скачиваний VPN-сервисов в России за год выросло в 14 раз, превысив 35 млн за 12 месяцев.

Идея введения платы за иностранный трафик озвучивается не в первый раз. Впервые об этом заговорили 30 марта. Тогда Forbes опубликовал статью, в которой говорилось, что власти якобы просят мобильных операторов «ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц». Издание ссылалось на анонимных собеседников в телеком-индустрии.

В этот раз журналисты Mash не уточнили источник информации. Однако незадолго до публикации издания в профильном телеграм-канале «Обратная сторона телекома» был опубликован скан документа, озаглавленный как ответ Минцифры на запрос Ассоциации компаний связи. В нем говорится, что «параметры механизма дополнительной тарификации междугородного трафика пользователей … находятся в проработке». Уже 29 апреля экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко назвал ориентир — 60 долларов за гигабайт зарубежного трафика (по сегодняшнему курсу порядка 4500 тысяч рублей).

При этом подчеркивается, что упомянутые меры касаются только мобильного интернета (во всяком случае, пока). Стационарный доступ в сеть нововведения затронуть не должны.