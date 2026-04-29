В России хотят ввести отдельную плату за доступ к иностранному интернету. Такое технические возможно?

В России вновь заговорили о введении отдельной платы за выход в «иностранный интернет». Как пишут профильные телеграм-каналы, механизмы реализации такой меры «находятся в проработке». Одновременно в медиа появились слухи о том, что 1 гигабайт зарубежного трафика может обойтись пользователю в 4500 рублей. Насколько все это технически реализуемо? Правда ли можно брать плату за просмотр Instagram*? И какие сервисы будут тратить тот самый иностранный трафик? Разбираемся вместе с экспертами!
Что случилось?
«Зарубежный трафик будет платным» — такое сообщение появилось после обеда 28 апреля в Mash. Как пишут журналисты издания, Минцифры работает над тем, чтобы «накрыть все передвижения российских пользователей по иностранному интернету и заблокированным сайтам», а также «брать монету за скроллинг запрещенной ленты».
Незадолго до этого «КоммерсантЪ» опубликовал данные исследования Digital Budget, согласно которым количество скачиваний VPN-сервисов в России за год выросло в 14 раз, превысив 35 млн за 12 месяцев.
Идея введения платы за иностранный трафик озвучивается не в первый раз. Впервые об этом заговорили 30 марта. Тогда Forbes опубликовал статью, в которой говорилось, что власти якобы просят мобильных операторов «ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц». Издание ссылалось на анонимных собеседников в телеком-индустрии.
В этот раз журналисты Mash не уточнили источник информации. Однако незадолго до публикации издания в профильном телеграм-канале «Обратная сторона телекома» был опубликован скан документа, озаглавленный как ответ Минцифры на запрос Ассоциации компаний связи. В нем говорится, что «параметры механизма дополнительной тарификации междугородного трафика пользователей … находятся в проработке». Уже 29 апреля экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко назвал ориентир — 60 долларов за гигабайт зарубежного трафика (по сегодняшнему курсу порядка 4500 тысяч рублей).
При этом подчеркивается, что упомянутые меры касаются только мобильного интернета (во всяком случае, пока). Стационарный доступ в сеть нововведения затронуть не должны.
Для начала: такое вообще технически возможно?
По словам Клименко, ныне возглавляющего Фонд развития цифровой экономики, «не сложно сделать зарубежный трафик платным или ограниченно доступным».
Как поясняет гендиректор и главный редактор группы компаний ComNews Леонид Коник Леонид Коник, часть внутрироссийского трафика может самостоятельно «превращаться» в международный. «Очень часто при запросе из какого-то российского города к российскому же ресурсы, например из Екатеринбурга к московскому дата-центру "Яндекса" трафик идет не напрямую из Москвы в Екатеринбург, а через Казахстан, Китай или Монголию, просто потому что маршрутиризаторы "рассудили", что в этот момент такой канал более свободен», — рассказывает Коник в беседе с Собака.ru.
Впрочем, руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с Собака.ru высказал мнение, что фильтрация и отдельный учет иностранного трафика все же «технически возможны», хотя и требуют проработки отдельных деталей. «Нужно ли это? Вопрос сейчас уже, кажется, не обсуждается». По его мнению, эта мера не введена пока лишь потому, что на ее реализацию требуется больше времени.
Аналогичным образом смотрит на ситуацию и Эдгар Сипки, IT-предприниматель, имеющий опыт работы в разработке инфраструктуры для маркетплейсов, онлайн-банкинга и мобильных операторов Большой Четверки. «Операторы видят, что запросы выходят за пределы российских IP-адресов, значит, трафик иностранный. Это вполне можно контролировать», — говорит он.
При этом Сипки считает, что слова журналистов Mash о том, что операторы могут «брать монету за скроллинг запрещенной ленты» — «это фигура речи для всего зарубежного трафика».
Каких сервисов в итоге это коснется?
Большей части интернета. Как подчеркивают собеседники редакции, операторы не могут отличить трафик VPN-сервисов и заблокированных на территории страны ресурсов от данных с любых других иностранных серверов.
Так, Денис Кусков из TelecomDaily напоминает, что у Google Почты, Google Документов или Google Карт нет серверов в России. «Запросы к ним будут запросами к конечной точке, находящейся в Европе». То же касается Zoom, сайтов иностранных авиакомпаний или маркетплейсов.
Денис Кусков
Глава агентства TelecomDaily:
«Интересно, что будут делать специалисты из медицины, фармацевтики, науки, которым надо присутствовать на онлайн-заседаниях международных ассоциаций, куда с российскими IP-адресами не пускают?».
«DeepSeek тоже попадет, это же тоже иностранный сервис, — продолжает Эдгар Сипки. — Все, что выходит за пределы российского сегмента. Все инструменты для IT-разработчиков, все пакеты для языков программирования, GitHub — все это входит в зарубежный трафик».
«Зачастую трафик от зарубежных интрнет-ресурсов часто является критически важным для России, — говорил Леонид Коник. — Например, это трафик из каких-то репозиториев, где лежит OpenSourse программное обеспечение, которое используют абсолютно все российские разработчики. Или обращение какие-то библиотеки OpenSourse, к которым обращается гигантское количество информационных систем, включая государственные».
Я могу посмотреть, сколько трачу иностранных мегабайт?
Скорее, нет. Собеседники редакции не смогли вспомнить сервисов, которые позволяли бы это сделать. «Удобных механизмов, кажется, нет. Можно посмотреть, сколько ты потратил трафика всего за месяц. Никто в мире не учитывает, сколько гигабайт из-за рубежа, а сколько внутри страны», — говорит Эдгар Сипки.
В этом же духе отвечает и Денис Кусков из TelecomDaily. Более того, он не уверен, что такая возможность вообще появится и при введении отдельной тарификации (если это все же случится).
«Не знаю, будет ли возможность видеть точное количество зарубежного трафика, — говорит он. — Вспомните, когда вы находитесь за границей и вам дается пакет минут и гигабайтов, то вам присылают напоминание, только когда лимит подходит к концу. По дороге ты не можешь посмотреть: 500 мегабайт ты уже "проел" или 600».
А про 4500 рублей за гигабайт, это правда возможно?
Точно сказать нельзя. Важно помнить, что эта цифра не фигурирует ни в каких официальных отчетах. Это лишь мнение бывшего чиновника Германа Клименко, который сейчас не имеет официального статуса в правительстве. Более того, оно было высказано в интервью «Национальной службе новостей» в качестве предположения.
Герман Клименко
Глава совета Фонда развития цифровой экономики:
«Сегодня можно купить eSIM за 60 долларов в месяц, это примерно гигабайт. Вот примерно такие расценки могут быть. В таком случае примерно 20–30% готовы будут платить, 70% — не будут. Конечно, все это направлено на снижение потребления запрещенных соцсетей».
Собеседники Собака.ru высказывают сомнение, что такие высокие расценки будут возможны. Денис Кусков из TelecomDaily назвал цифру в 60 долларов «нереалистичной».
Эдгар Сипки настаивает, что при таких ценах расцветут схемы по покупке сим-карт из ближайших к России стран, имеющих с ней устойчивые экономические, туристические и миграционные связи. «При таких расценках взять отпуск, поехать в Узбекистан и заодно купить там местную симку, окупится месяца за три, — говорит он. — Не уверен, что такие тарифы сделают».
Редакция запросила комментарии МТС, Билайн, Мегафон и Т2, но к моменту публикации не получила ответов.
* Instagram — ресурс Meta** Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
** Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
