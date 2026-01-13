Ноутбук с раздвижным экраном от Lenovo, говорящие детали от Lego и настоящий (ну почти) робот Wall-e — самое интересное с CES-2026

Традиционно в январе каждого года в Лас-Вегасе проходит крупнейшая выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show, или сокращенно CES. Технологические гиганты и небольшие стартапы привозят сюда свои новинки, чтобы заинтересовать экспертов, журналистов и инвесторов. Редакция Собака.ru изучила публикации ведущих российских и мировых медиа о CES-2026 и выбрала 12 наиболее любопытных анонсов.
1. Clicks Communicator — смартфон с физической клавиатурой
Человечество устало от классических смартфонов, по крайней мере, в этом уверены инженеры и авторы, пишущие о технологиях. Год за годом на CES презентуют гаджеты, которые предлагают альтернативу стандартным моделям с минимумом кнопок, большим экраном и цифровой клавиатурой.
Так, на CES-2024 прогремел «гаджет нового поколения» Rabbit R1, разработчики которого предлагали пользователям обойтись без приложений, а все управление осуществлять исключительно голосом (правда, убийцей смартфонов устройство так и не стало). В этом году хитом стал Clicks Communicator — смартфон с физической клавиатурой наподобие тех, что производил BlackBerry.
«Если вы, как и я, мечтаете о смартфоне, который не будет выглядеть, просто как черная пластиковая коробка; если хотите, чтобы [виджеты] главного экрана перестали вас отвлекать; если вы, в конце концов, скучаете по физической клавиатуре, то Clicks Communicator может вам подойти. Я попробовал прототип на выставке CES и могу сказать, что он кажется естественным выбором для фанатов BlackBerry», — пишет автор New York Times Айви Лискомб. Гаджет обещают выпустить к концу года по цене около 500 долларов (на январь 2026-го это чуть больше 39 тысяч рублей).
2. Baseus PicoGo AC22 — пауэрбанк размером с брелок
Пока всевозможные «убийцы смартфонов» эпатируют публику и восхищают экспертов, классические «умные» телефоны доминируют на рынке и в карманах пользователей. И все эти устройства необходимо постоянно заряжать. Поскольку розетку можно найти не везде и не всегда, пауэрбанк остается важнейшим атрибутом современного горожанина.
В компании Baseus предложили сделать эти устройства заметно компактнее, а стало быть, и удобнее. Как пишет издание The Verge, пауэрбанк получился «почти таким же компактным, как ваши AirPods». При этом пауэрбанк обладает емкостью в 10000 мАч.
«[Емкости аккумулятора] хватит на пару полных зарядов среднестатистического смартфона. Вот только весит PicoGo AC22 многовато — 172 грамма. Но за габариты это можно простить. Baseus удалось сохранить относительно высокую скорость зарядки (45 Вт) и даже адекватную стоимость — 59 долларов (~4700 рублей)», — отмечают в Rozetked.
3. CLOiD — робот-гуманоид от LG для скучных домашних дел
Естественно, многие производители на CES-2026 стремятся показать публике своих роботов. В бесконечной череде милых, забавных, добрых и предельно утилитарных машин авторы выделяют CLOiD. Это попытка корейского гиганта LG исполнить давнюю мечту человечества — свалить хотя бы часть домашней рутины на плечи андроида.
«Робота под названием CLOiD, конечно, нельзя отправить в супермаркет или попросить сделать яичницу, однако он, например, способен достать пакет молока из холодильника, положить круассан в микроволновку, а также отсортировать и сложить белье», — пишет РБК.
Впрочем, как отмечают в The Verge, пока непонятно, когда же новинка от LG поступит в продажу (и поступит ли вообще). Неудивительно поэтому, что в New York Times предлагают присмотреться к другому роботу для домашних дел Switchbot Onero H1, его выпуск анонсируют ближе к концу года (правда, и цену обещают внушительную — 9999 долларов или более 785 тысяч рублей на январь 2026-го).
4. Lenovo Legion Pro Rollable — ноутбук с раздвижным экраном
«Компания Lenovo произвела фурор на выставке CES-2026», — пишет издание PCWorld. С этим сложно поспорить, как минимум одна новинка китайской компании попала сразу в несколько обзоров выставки.
Речь о ноутбуке Lenovo Legion Pro Rollable с раздвижным экраном (в прошлом году компания уже показывала ноутбук с экраном растягивающимся вверх, теперь он радвигается в стороны). В сложенном варианте устройство имеет диагональ крышки 16 дюймов, однако экран можно буквально растянуть до 21,5 либо 23,8 дюймов.
«Подобная концепция сохраняет классический компактный форм-фактор, но при этом за счет дополнительной площади обеспечивает удобство в играх, где важен большой угол обзора», — пишет РБК. Впрочем, напоминают в IXBT.Com, новинка — это пока не готовое устройство, а лишь концепт. Появится ли он в продаже, пока неизвестно.
5. Magic Screen — превращает экран MacBook в тачскрин
Новинка от компания Encurricuit привлекла не так много внимания, как концепт от Lenovo, однако авторы, заметившие ее, отзываются о разработке тепло.
«Компания Apple исторически сопротивлялась идее сенсорных MacBook, утверждая, что ноутбуки с этой функцией неудобны и далеки от эргономичности, — пишет издание MacRumors. — Однако недавние сообщения свидетельствуют о том, что Apple изменила свою позицию, и теперь ходят слухи о разработке сенсорного MacBook Pro. Тем временем стартап Intricuit представил на выставке CES 2026 собственное решение, которое добавляет сенсорный экран к существующим MacBook с процессорами Apple Silicone».
Речь идет, по сути, о прозрачной накладке на экран, которая подсоединяется к ноутбуку через USB. Взаимодействовать с устройством можно как руками, таки и стилусом. Как отмечают авторы рубрики Hi-Tech на Mail.ru, анонсированная цена составляет 140 долларов (чуть больше 11 тысяч рублей по январскому курсу), а поставки могут начаться уже в первом квартале 2026-го.
6. Wearphone — маска со встроенным микрофоном
Устройство, которое выглядит, как наследие пандемии, — маска со встроенным микрофоном и функцией шумоподавления.
Впрочем, главной задачей изобретения является защита не здоровья, а конфиденциальности разговоров (даже тех, что ведутся в общественных местах). «Использовать Wearphone нужно в паре с наушниками. Внутри маски есть микрофон, который считывает речь пользователя, а сама маска глушит голос пользователя, чтобы его не услышали посторонние. Конструкция маски позволяет "убавлять" голос владельца на 10–20 дБ», — пишет Rozetked.
Отмечается, что на выставке пока представлен только прототип, однако разработчики обещают начать продажи уже летом по цене примерно в 500 долларов (почти 40 тысяч рублей на январь).
7. Razer Project Ava — «умная банка» с голограммой внутри
«Это, как умная колонка, только с ИИ-голограммой внутри», — так описывают Razer Project Ava в редакции IXBT.Com. Устройство однозначно привлекло к себе внимание журналистов, которые пишут о технологиях.
В целом гаджет — это ИИ-компаньон, который заключен в прозрачный цилиндр. Внутри «сосуда» появляется выбранный пользователем цифровой аватар (на фотографиях — это чаще всего девушка в стиле коллекционных фигурок по аниме). Благодаря специальным датчикам устройство отслеживает передвижения владельца и поворачивает изображение анимированного персонажа так, чтобы оно всегда было обращено к собеседнику лицом.
Razer Project Ava однозначно заставила о себе говорить, правда, оценки устройства остаются как минимум противоречивыми. «"Банка" подключается к ПК и может как выступать собеседником, так и давать советы по прохождению игр. Мы дожили до момента, когда нам впаривают умный цилиндр, читающий гайды по играм вместо владельца», — пишет Wylsa.com.
8. Zeroth W1 — настоящий WALL-E (ну почти настоящий)
«W1 — это мобильный робот, созданный для реальной работы в реальных условиях. Он сочетает в себе высокую грузоподъемность, автономное передвижение и интеллектуальное питание — в компактном корпусе, предназначенном для перемещения туда, куда идут люди. Он следует за другими. Он переносит грузы. Он заряжает энергией» — так компания Zeroth описывает свою новинку, модель W1.
Издание The Verge чуть более скептично отмечает, что робот «мало что умеет, разве что следует за вами, носит небольшой груз или делает [по дороге] снимки». Впрочем, это не так важно — главное в W1 то, что он очень похож на WALL-E из легендарного мультика. За копию любимого персонажа предлагается отдать 5599 долларов (то есть почти полмиллиона рублей).
Впрочем, вероятно, главной задачей новинки было привлечь журналистов на стенд производителя. Там, отмечает Rozetked, экспертов и зрителей ждали более серьезные разработки. Вроде Zeroth Jupiter, полноразмерного андроида для выполнения тяжелых физических задач.
9. Glyde — «умный» триммер
Обычно CES-2026 ассоциируется с компьютерами, смартфонами, телевизорами и прочей подобной техникой. Однако этим «ассортимент» выставки, конечно же, не ограничивается. Так, авторы многих обзоров обратили внимание на Glyde — фактически умный триммер для стрижки.
«Сценарий не такой уж простой: выбираете стрижку в приложении → надеваете на голову маску-калибратор → и уже после этого начинаете водить машинкой по голове, следуя подсказкам, — пишет Rozetked. — Маска тут не для антуража — с ее помощью устройство ориентируется во время процесса».
Впрочем, когда именно устройство появится на рынке, пока непонятно. Неудивительно поэтому, что New York Times выбрал другую разработку для ухода за волосами. L'Oréal Light Straight + Multi-Styler — выпрямитель для волос с инфракрасным нагревающим элементом, который справляется со своей задачей в три раза эффективнее конкурентов (во всяком случае, по заверениям разработчиков). О новинке от L'Oréal пишут также и авторы CNN.
10. Roborock Saros Rover Robovac — робот-пылесос с ногами
В прошлом году производитель роботов-пылесосов Roborock привлек к себе внимание, представив модель с механической рукой. Манипулятор был необходим, чтобы собирать с пола вещи, мешающие уборке (вроде разбросанных по полу носков).
«Новейшая разработка Roborock обещает пользователям повышенную проходимость по дому благодаря своим колесам-ногам, теоретически способным передвигать робота в самых сложных условиях. Особого внимания заслуживает заявленная способность не только подниматься и спускаться по лестницам, но и самостоятельно чистить ступени, решая одну из самых сложных задач по уборке дома», — отмечает Эван Дент, внештатный корреспондент New York Times.
В издании CNET разработку назвали «самым футуристичным роботом-пылесосом» и включили в список лучших новинок, представленных на выставке.
11. Dephy Sidekick — кроссовки, которые помогают ходить
Традиционно на CES представляют также устройства, которые помогают пользователям с особыми потребностями. Одно из них — Dephy Sidekick, роботизированные кроссовки для людей с проблемами с опорно-двигательным аппаратом.
«Система Sidekick состоит из двух частей: самих спортивных кроссовок и экзоскелета, который соединяет обувь с лодыжкой пользователя. Последний крепится прямо на икру с помощью ремешка и несет в себе всю необходимую начинку: от аккумулятора до специальных датчиков для определения походки пользователя. Таким образом система считывает движения человека, чтобы дополнительно подталкивать ноги при каждом шаге», — пишут в разделе Hi-Tech Mail.ru.
Как отмечает Анджела Москаритоло из PCMag, она осталась «очень впечатлена» тестированием кроссовок. По ее словам, кроссовки «приподнимают пятки при каждом шаге, облегчая ходьбу». Поставки новинки начнутся уже в этом месяце, однако стоимость составит 4,5 тысяч долларов (больше 350 тысяч рублей).
12. Lego Smart Play — любимый конструктор теперь может «говорить»
Вероятно, главной сенсацией CES-2026 стала новинка от датской компании Lego. Ее включили в свои обзоры практически все издания, которые писали о выставке. Речь идет о Lego Smart Play «умных кубиках», которые будут добавляться в наборы для сборки, чтобы оживить игру.
«Блоки, подзаряжаемые беспроводным способом, спроектированы таким образом, чтобы незаметно вписываться в конструкцию, — рассказывается в обзоре РБК, — При этом собранные конструкции способны "оживать" во время игры. К примеру, собранный вертолет начнет светиться во время полета и издавать звуки пропеллеров».
Как отмечает New York Times, первые Lego Smart Play будут доступны в марте в наборах по вселенной «Звездных Войн». «Я уже в восторге», — пишет Скотт Стейн, автор издания CNET. «Я с нетерпением жду официального тестирования наборов, когда они поступят в продажу в марте», — добавляет журналистка CNN Рикка Альтланд.
