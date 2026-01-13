Ноутбук с раздвижным экраном от Lenovo, говорящие детали от Lego и настоящий (ну почти) робот Wall-e — самое интересное с CES-2026

Человечество устало от классических смартфонов, по крайней мере, в этом уверены инженеры и авторы, пишущие о технологиях. Год за годом на CES презентуют гаджеты, которые предлагают альтернативу стандартным моделям с минимумом кнопок, большим экраном и цифровой клавиатурой.

Так, на CES-2024 прогремел «гаджет нового поколения» Rabbit R1, разработчики которого предлагали пользователям обойтись без приложений, а все управление осуществлять исключительно голосом (правда, убийцей смартфонов устройство так и не стало). В этом году хитом стал Clicks Communicator — смартфон с физической клавиатурой наподобие тех, что производил BlackBerry.

«Если вы, как и я, мечтаете о смартфоне, который не будет выглядеть, просто как черная пластиковая коробка; если хотите, чтобы [виджеты] главного экрана перестали вас отвлекать; если вы, в конце концов, скучаете по физической клавиатуре, то Clicks Communicator может вам подойти. Я попробовал прототип на выставке CES и могу сказать, что он кажется естественным выбором для фанатов BlackBerry», — пишет автор New York Times Айви Лискомб. Гаджет обещают выпустить к концу года по цене около 500 долларов (на январь 2026-го это чуть больше 39 тысяч рублей).