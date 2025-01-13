Ноутбук с раздвижным экраном, летающий мотоцикл и робот, который дует на горячий чай, — самые интересные новинки CES-2025

Одной из самых заметных премьер CES-2025 стал ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 от компании Lenovo. Главной «фишкой» новинки стал раздвижной OLED-экран (как пишет 3DNews, это первый серийный ноутбук с такой функцией).

В стандартном режиме ThinkBook Plus Gen 6 имеет диагональ 14 дюймов и разрешение 2000 × 1600 пикселей, однако стоит нажать специальную кнопку, как экран начинает вытягиваться вверх. В итоге в развернутом виде диагональ экрана становится уже 16,7 дюйма с разрешением 2000 × 2350 пикселей, что добавляет удобства при редактировании текстов, таблиц и просто чтения больших документов (при этом некоторые авторы иронично называют новый ThinkBook «идеальным ноутбуком для TikTok'ов»). Ноутбук должен поступить в продажу летом этого года по цене от 3499$ (почти 360 тысяч рублей).