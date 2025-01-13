Ноутбук с раздвижным экраном, летающий мотоцикл и робот, который дует на горячий чай, — самые интересные новинки CES-2025

В январе в Лас-Вегасе традиционно проходит крупнейшая в мире выставка пользовательской электроники. Крупнейшие технологические компании и маленькие, но смелые стартапы специально к ней готовят анонсы своих прорывных новинок. В этом году выставка побила рекорд — на ней представлено порядка 4000 тысяч (!) гаджетов. Рассказываем о тех, что привлекли наибольшее внимание специалистов.
Ноутбук с раздвижным экраном от Lenovo
Первый среди серийных моделей
Роутер со встроенной блокировкой рекламы от Asus
А также специально предназначенный для «игр следующего поколения»
Робот, который будет дуть на горячий чай владельца от Nékojita
Самый милый гаджет CES-2025
Первый серийный робот-пылесос с рукой от Roborock
Он сможет убирать разбросанные носки и тапки
Премиальные телевизоры с искусственным интеллектом от Hisense
Для самых требовательных зрителей и геймеров
Журнальный столик-компаньон от компании Jizai
Напоминающий персонажа заставки компании Pixar
Прототип летающего мотоцикла от Rictor
Производитель анонсирует до 40 минут полета
Зеркало для слежения за своим здоровьем от Withings
Оно собирает данные о здоровье пользователя и может отправить их врачу
Самоуничтожитель iPad от Zugu
С говорящим названием In Case of Death
Устройство для домашнего садоводства от LG
Оно само будет ухаживать за комнатными растениями
«Тостер» для зарядки смартфонов Swippitt
Превращающий замену аккамулятора в дело нескольких секунд
Персональный суперкомпьютер от NVIDIA
Специально для работы с большими моделями ИИ
Ноутбук с раздвижным экраном от Lenovo
Одной из самых заметных премьер CES-2025 стал ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 от компании Lenovo. Главной «фишкой» новинки стал раздвижной OLED-экран (как пишет 3DNews, это первый серийный ноутбук с такой функцией).
В стандартном режиме ThinkBook Plus Gen 6 имеет диагональ 14 дюймов и разрешение 2000 × 1600 пикселей, однако стоит нажать специальную кнопку, как экран начинает вытягиваться вверх. В итоге в развернутом виде диагональ экрана становится уже 16,7 дюйма с разрешением 2000 × 2350 пикселей, что добавляет удобства при редактировании текстов, таблиц и просто чтения больших документов (при этом некоторые авторы иронично называют новый ThinkBook «идеальным ноутбуком для TikTok'ов»). Ноутбук должен поступить в продажу летом этого года по цене от 3499$ (почти 360 тысяч рублей).
Роутер со встроенной блокировкой рекламы от Asus
Еще одна сенсация этой CES-2025 — роутер со сложно запоминаемым названием ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI. Внешне новинка немножко похожа на паука, однако не в этом ее главная особенность. Самое важное — специальный ИИ-чип, который умеет оптимизировать маршруты передачи данных так, чтобы «ускорять игры следующего поколения» с минимальными потерями и задержками.
Этот же чип пригодится и тем, кто не увлечен видеоиграми. Он умеет также блокировать онлайн рекламу и сайты с опасным контентом. Правда, точный принцип работы такой функции пока не раскрывается, пишет Hi-Tech Mail. Новинка поступит в продажу летом 2025 года, выложить за нее придется, предположительно, 799$ (или почти 82 тысячи рублей по январскому курсу).
Робот, который будет дуть на горячий чай владельца от Nékojita
Японский робот Nékojita FuFu определенно вошел в число самых милых новинок CES-2025. Он разработан специально, чтобы остужать чай своего владельца. Устройство крепится к краю кружки и… дует на поверхность напитка.
Как пишет Rozetked, у FuFu есть несколько программ, в том числе режим с короткими интервалами, который имитирует то, как на горячий напиток дул бы человек. Робот поступит в продажу в этом году и будет стоить порядка 25 долларов (то есть чуть больше чем 2,5 тысячи рублей).
Первый серийный робот-пылесос с рукой от Roborock
Долгое время разбросанные носки и другие крупные предметы составляли большую проблему для роботов-пылесосов. Компания Roborock попыталась решить эту проблему, выпустив модель Saros S70. Это первый серийный робот-пылесос с механической рукой. С ее помощью новинка может поднимать разбросанные по полу детали туалета и другие вещи, расчищая себе место для уборки.
«Робот способен распознавать более 100 различных объектов, а еще 50 индивидуальных предметов пользователь может "вбить" в память пылесоса самостоятельно», — пишет РБК. Как уточняет Rozetked, старт продаж новинки намечен на «конец этого года», а цена должна будет стартовать где-то от 1,6 тысячи долларов (или почти 165 тысяч рублей по январскому курсу).
Премиальные телевизоры с искусственным интеллектом от Hisense
Еще одной заметной новинкой CES-2025 стала линейка гигантских телевизоров от компании Hisense. Как пишет РБК, компания, «которую, как правило, ассоциируют с бюджетной техникой», привезла в США премиальные устройства — диагональ флагманской модели составляет 136 дюймов!
Искусственный интеллект отвечает за оптимизацию звука, изображения и энергопотребления. Причем, добавляют журналисты, технологии адаптивной синхронизации кадров AMD FreeSync Premium делают новинку подходящей не только для просмотра фильмов и сериалов, но и для гейминга.
Журнальный столик-компаньон от компании Jizai
Еще один претендент на звание самой милой премьеры CES-2025. Робот-компаньон Mi-Mo от японской компании Jizai, выполненный в форме… ходячего журнального столика с ретро-лампой (чем-то напоминающей персонажа заставки компании Pixar).
Подробностей относительно функционала новинки пока немного — Hi-Tech Mail пишет о том, что робот должен будет «помогать людям в социальной и производственной сферах», выполняя «широкий спектр задач, управляемых мультимодальным ИИ». Издание Android Headlines уточняет, что цена на настольную версию Mi-Mo составит 3,5 тысячи долларов (или около 360 тысяч рублей), а вот за полноразмерный ходящий стол с искусственным интеллектом придется отдать в будущем порядка 30 тысяч долларов (или почти 3,1 млн рублей).
Прототип летающего мотоцикла от Rictor
Традиционно на CES привозят не только ноутбуки, бытовых роботов и телевизоры. На выставке регулярно представляют инновационные концепты транспортных средств (часто летающих, прыгающих или плавающих). Этот год не стал исключением — большое внимание привлек полноразмерный прототип летающего мотоцикла от китайской компании Rictor. Производитель обещает возможность полета в течение 25–40 минут, стоимость в районе 60 тысяч долларов (чуть больше 6 млн рублей) и старт продаж в 2026 году.
Однако, напоминает издание 3DNews, в активе компании пока лишь выпуск электровелосипедов. Поэтому планы выпустить летающий мотоцикл, да еще и так скоро, выглядят как минимум амбициозными. «Остается надеяться, что компания сдержит свои обещания и через год, на CES 2026, представит коммерческий вариант», — заключают журналисты.
Зеркало для слежения за своим здоровьем от Withings
Еще один смелый концепт, представленный на CES-2025, — «умное» зеркало Omnia от компании Withing. Устройство способно отслеживать показатели здоровья пользователя, в том числе собирая данные о его сердечном ритме, весе, метаболизме и продолжительности сна от подключенных устройств (вроде фитнес-браслетов, «умных» кроватей и весов).
Все это Omnia обрабатывает и представляет пользователю советы относительно улучшения самочувствия. Также новинка потенциально может отправить все эти показатели врачу. Впрочем, как пишет The Verge, «учитывая послужной список компании по выводу на рынок новинок, представленных на выставках CES, есть большая вероятность, что выхода Omnia придется долго ждать, если вообще до него дойдет».
Самоуничтожитель iPad от Zugu
Внимание журналистов также привлек необычный набор от компании Zugu с говорящим названием In Case of Death («На случай смерти»). В комплект поставки входит Apple iPad Pro 11, специальный чехол, «умное» кольцо и специальное приложение.
Как только «умное» кольцо зафиксирует смерть владельца набора, оно даст команду на чехол, который запустит программу удаления всех фотографий, историй поиска и других «компрометирующих» данных с iPad. Также система опубликует прощальный пост в соцсетях. Заплатить за это пользователям предлагается 1,5 тысячи долларов (около 155 тысяч рублей).
Устройство для домашнего садоводства от LG
Многие люди не решаются заводить домашние растения из-за нехватки времени на полноценный уход за ними. В компании LG придумали простой и элегантный способ решить эту проблему. На CES-2025 корейский технологический гигант показал «умные» домашние клумбы (анонсированы они были еще в декабре).
Устройства представлены в двух форматах — в форме торшера и прикроватного столика. В обоих вариантах есть лампа с настраиваемыми режимами освещения и специальный бак с водой, который используется для автоматического полива. Однако, констатируют в РБК, в «LG пока не рассказали, сколько будут стоить такие новаторские светильники и когда они фактически появятся на рынке».
«Тостер» для зарядки смартфонов Swippitt
Также внимание журналистов привлекла необычная система Swippitt Hub, призванная решить одну из главных проблем владельцев гаджетов — вечно разряжающиеся батарею. Swippitt состоит из двух элементов — специального чехла со встроенным внешним аккумулятором емкостью 3500 мАч и похожего на тостер устройства, которое за секунды меняет чехол с разряженной батареей на другой, с полным зарядом.
В результате, полагают разработчики, зарядка смартфонов станет практически мгновенной. Правда, чехлы пока есть только для iPhone, а в будущем появятся для Samsung Galaxy. Стоимость чехла составит около 120 долларов (чуть больше 12 тысяч рублей), а «тостера» — 450 долларов (или 46 тысяч рублей), пишет Rozetked.
Персональный суперкомпьютер от NVIDIA
Одна из самых дорогих компаний мира представила на CES 2025 сразу несколько анонсов. Помимо нового поколения видеокарт RTX 50 Blackwell (для них обещана еще большая производительность и цена от 549 до 1999 долларов), NVIDIA анонсировала «персональный суперкомпьютер» для работы с ИИ.
Как пишет The Verge, «сердцем» новинки стал «новый суперчип GB10 Grace Blackwell, который обладает достаточной вычислительной мощностью для запуска сложных моделей ИИ, будучи при этом достаточно компактным, чтобы поместиться на столе и работать от стандартной розетки». Устройство размером с Mac Mini позволяет работать с моделями, обладающими 200 миллиардами параметров (что ранее требовало промышленных суперкомпьютеров).
Анонсировано, что новинка будет стоить около 3 тысяч долларов (или почти 310 тысяч рублей). «Было немного страшно видеть, как Nvidia выпускает что-то настолько хорошее за такую небольшую цену», — цитирует CNBC аналитика Melius Research Бена Рейтцеса.
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