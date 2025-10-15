В Apple показали новый MacBook Pro — на чипе M5. Его производительность в 3,5 раза выше прошлой модели

В американском техно-гиганте называют обновление не просто очередной итерацией, а «следующим большым скачком в ИИ для Mac».
Компания Apple официально представила новый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5.
Основная мощь нового чипа направлена на задачи искусственного интеллекта. Высокой производительности достигли благодаря 10-ядерному GPU, в каждом ядре которого есть собственный нейроускоритель (Neural Accelerator), а также мощному 16-ядерному нейропроцессору (Neural Engine). Как отмечают в Apple, это обеспечивает до 3,5-кратного увеличения производительности в ИИ-задачах по сравнению с предыдущим чипом M4 и до 6-кратного — по сравнению с M1. Теперь большие языковые (LLM) и генеративные модели можно обучать и использовать прямо на ноутбуке, без облака и с максимальной конфиденциальностью.
А для проектов, требующих обработки огромных массивов информации, стал доступен быстрый SSD объемом до 4 ТБ.
Ключевые улучшения нового MacBook Pro с M5:
- Повышение производительности в 3,5 раза в задачах искусственного интеллекта по сравнению с M4.
- Новая архитектура GPU: 10-ядерный GPU с отдельным нейроускорителем (Neural Accelerator) в каждом ядре для скорости.
- Повышение скорости в 1,6 раз в играх и профессиональных графических приложениях по сравнению с M4.
- Дисплей Liquid Retina XDR, 12‑Мп камера и шесть динамиков. Более 150 ГБ/с унифицированной памяти для работы с большими данными и сложными сценами. Есть опция нано-текстуры для уменьшения бликов.
- Для проектов, требующих обработки огромных массивов информации, доступен быстрый SSD объемом до 4 ТБ.
- Новая версия ОС macOS Tahoe с улучшениями для продуктивности (Spotlight, Continuity) и персонализации.Камера 12 Мп с функцией «Центрирование» и студийные микрофоны для четких звонков.
- Автономность работы без зарядки — до 24 часов.
Кроме того, новый дизайн полностью состоит из переработанных материалов: корпус из алюминия, редкоземельные элементы в магнитах и кобальт в аккумуляторе. Цена MacBook Pro с M5 стартует с $1599 и доступен в цветах «космический черный» и «серебристый».
Предзаказ уже начался, а с 22 октября новый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5 поступит в магазины Apple.
