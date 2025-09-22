Гейм-студия Baba Yaga Games анонсировали инди-игру про Петра I и основание Петербурга в антураже мистического лубка «Чертова служба»

Главный герой игры — младший черт на государственной службе по имени Шишок. Ему необходимо перехитрить нечисть с помощью смекалки, обмана и превращения в других существ — от мыши и щуки до маленькой девочки. Геймплей состоит из диалогов, головоломок, азартных игр и проказ.

Бонус — мотивы из сказок, быличек и анекдотов про Петра Первого, чертей, солдат и дураков. Визуал «Чертовой службы» напоминает традиционный русский лубок — наивная и простая графика, изображающая жанровые сцены (еще называли «немецкими потешными листами»). А аудиоряд собран из народной музыки в современной аранжировке.