Гейм-студия Baba Yaga Games анонсировали инди-игру про Петра I и основание Петербурга в антураже мистического лубка «Чертова служба»

Сооснователи студии, Ася Юрина и Люба Нурмухамбетова, известные по игре «Василиса и Баба Яга», рассказали о новом проекте. Это приключенческая игра в стиле русского лубка, где главным героем является черт, помогающий Петру Первому не только строить будущую столицу, но и знакомиться с местной нечистью.
Действие «Чертовой службы» разворачивается в альтернативном сеттинге начала XVIII века, где магия и фольклор тесно переплетены с историей. По сюжету, первый русский император показан не только как император, но и как колдун. Чтобы укрепить свою власть, он решает основать новую столицу — Петербург — на месте силы. Однако местные мифологические существа — Водяной, Леший и Кикимора — задумали ему помешать.
Главный герой игры — младший черт на государственной службе по имени Шишок. Ему необходимо перехитрить нечисть с помощью смекалки, обмана и превращения в других существ — от мыши и щуки до маленькой девочки. Геймплей состоит из диалогов, головоломок, азартных игр и проказ.
Бонус — мотивы из сказок, быличек и анекдотов про Петра Первого, чертей, солдат и дураков. Визуал «Чертовой службы» напоминает традиционный русский лубок — наивная и простая графика, изображающая жанровые сцены (еще называли «немецкими потешными листами»). А аудиоряд собран из народной музыки в современной аранжировке.
«Мы хотели показать основание самого европейского города России через призму народного сознания того времени. Это история о столкновении новой, “европейской” магии Петра со старой, “деревенской” нечистью, где главным орудием становится не сила, а хитрость», — делятся Baba Yaga Games.
Baba Yaga Games — это независимая игровая студия из Петербурга, часто в разработке опирается на эстетику и лор славянского фольклора и сказок, а также на опыт работы в кукольном театре. Дуэт основателей студии — аниматор и художник-технолог Ася Юрина и иллюстратор и арт-директор Люба Нурмухамбетова.
12+
