У гейм-разработки может быть женское лицо! Петербурженки создали инди-игру «Василиса и Баба Яга»

Игроки смогут отправиться в опасное путешествие по запретному лесу, выполняя задания Бабы Яги и получая в награду магическую силу огня.
«Василиса и Баба Яга» — это третий проект независимой студии Baba Yaga Games, основанной в Петербурге в 2015 году Асей Юриной и Любой Нурмухаметовой. Проект был создан на стыке театра и видеоигр: основатели ранее работали в театре кукол и решили перенести свои идеи в игровой формат. В «Василисе» они объединили опыт работы с кукольными спектаклями, анимацией и народным фольклором. В 2023 году игра выиграла грант Института Развития Интернета, но в итоге разработчики решили отказаться, «обратившись к народному финансированию, чтобы сохранить свою независимость и видение материала игры».
К работе над игрой были привлечены исследователи славянского фольклора — консультантом при создании лора игры выступил филолог и автор канала«Метла, дерево и печь» Владимир Рябов. Музыкальное оформление взяли на себя саунд-дизайнеры Ксюша Пономарева и Саша Юхновец, которые адаптировали народные песни для игрового формата. За вокальные партии отвечает певица и актриса Екатерина Ряжских, а рассказчиком игры стала Ольга Донец, актриса театра кукол.
«Василиса и Баба Яга» — это интерактивная сказка, в которой главная ставка делается на атмосферу и сюжет. Игровые механики просты и направлены на то, чтобы дать игроку почувствовать себя в роли волшебного помощника, решающего за героя невыполнимые задачи.
Игра выйдет 24 октября в Steam.
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