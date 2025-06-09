Новая iOS 26, macOS Tahoe, единый дизайн для всех платформ и еще больше ИИ — что представила Apple на июньской презентации

9 июня компания Apple провела свою традиционную конференцию для разработчиков WWDC 2025. Компания из Купертино представила публике новые операционные системы для всех своих устройств: от iPhone и Apple Watch до Mac и Vision Pro. Впервые ПО для всех гаджетов компании получило единый дизайн. Рассказываем о новинках самое главное.
Новая iOS 26 с переводом звонков и сайтами во весь экран
Презентацию новой линейки своих операционных систем Apple начала с главного — обновления ПО для iPhone. Как и анонсировалось ранее, компания из Купертино сменила подход к названию своих операционок — теперь они будут называться не по номерам версий, а по годам работы. Таким образом, вместо iOS 18 публике представили iOS 26 (так как большая часть времени ее работы придется именно на 2026 год).
Операционная система получила новый дизайн, который сами разработчики называют «мощнейшим обновлением интерфейса за всю историю [ПО от Apple]». Центральным мотивом стало «жидкое стекло» (Liquid Glass). Теперь иконки, виджеты, шрифты циферблата, ползунки напоминают капли (или увеличительное стекло), сквозь которые просвечивает фон. Этот же прием используется на операционках других устройств: от часов до планшетов и стационарных компьютеров.
Впрочем, на этом изменения только начинаются. Так, в Купертино переработали экран блокировки iPhone. К примеру, фотографии используемые в качестве обоев, можно сделать псевдотрехмерными. Циферблат же будет менять размер, чтобы органично вписываться в фотографию. Претерпел модификацию и браузер Safari — теперь сайты будут занимать весь экран, а адресная строка «переехала» вниз.
Ну и, конечно, не обошлось без новых ИИ-функций. Так, приложения «Звонок» и FaceTime смогут переводить разговор в реальном времени. Также в Apple наконец создали ответ системе Circle to Search от Google, которая уже давно активно используется в смартфонах от Samsung. Теперь пользователь сможет выделить, к примеру, фотографию пиджака в переписке или на сайте и попросить поисковик найти похожий в продаже.
MacOS Tahoe со звонками и кастомными иконками
Новая версия ПО для Mac получила название Tahoe. В целом она использует те же принципы, что и iOS 26 — все то же «жидкое стекло» в дизайне и еще больше кастомизации под вкусы конкретного пользователя.
Так, владельцы компьютеров Apple смогут выбирать цвет папок и присваивать каждой свои эмодзи, чтобы было проще ориентироваться в документах. Также операционка для компьютеров получила еще больше виджетов, которые можно будет настраивать под себя. В том числе появился набор виджетов (их сделали специально для геймеров), которые будут всплывать поверх игровых приложений.
Функционал также претерпел изменения. Так, десктопы и ноутбуки из Купертино получили приложение для звонков, как на смартфонах. Более того, оно имеет те же возможности, что и на смартфонах, включая перевод разговора в реальном времени.
Серьезно расширены возможности Spotlight. Теперь это не только строка для поиска нужных приложений или документов. С помощью этой функции (и, конечно же, встроенного в нее ИИ) пользователь сможет редактировать документы, переключаться между вкладками и отправлять сообщения.
iPad OS 26, который превращает планшет в полноценный компьютер
Возможно, самой глубокой переработке подверглась операционка для планшетов Apple. Представители компании называют новое ПО «революционным» и «меняющим правила игры».
Помимо уже знакомого визуального оформления в стиле «жидкого стекла» и новых возможностей для кастомизации экрана блокировки, iPad OS получила новые функции, которые ранее были доступны только на ноутбуках и десктопах.
Так, в Купертино полностью переработали систему окон на iPad. Теперь они работают, в точности как на «больших» компьютерах — то есть их можно менять в размерах, накладывать одно на другое, делить между ними экран, перетаскивать из одного конца в другой.
Также пользователи теперь смогут выбирать программу для открытия того или иного файла. Наконец, как и в Mac OS Tahoe, в iPad OS теперь можно менять цвет папок и присваивать им эмодзи.
Новые возможности будут доступны владельцам всех планшетов Apple, поддерживающих iPad OS 26, включая пользователей устройств iPad Mini.
Watch OS и Vision OS — еще больше возможностей от ИИ
Наконец, свои обновления получили также операционные системы для Apple TV, «умных» часов и очков дополненной реальности Vision Pro.
Как и все остальное ПО, они получили индекс OS 26 — это сделано, чтобы не путать пользователей разными номерами Watch OS, iOs, iPad OS и так далее. В них также использована тема «жидкого стекла».
Из принципиальных новинок для «умных» часов — еще большая интеграция искусственного интеллекта в процесс тренировок. Теперь ИИ в реальном времени сможет следить за тем, как пользователь двигается, давать советы, рассказывать о достигнутых рекордах и мотивировать на продолжение выполнения упражнений. Кроме того, в операционку интегрирован онлайн-перевод сообщений.
Вероятно, самым впечатляющим обновлением для Vision Pro станет интеграция виджетов в окружающее пользователя пространство. Проще говоря, владелец очков сможет «располагать» циферблат Vision OS на одной стене (он буквально будет выглядеть, как настенные часы), а виджет погоды — на другой (он, в свою очередь, будет выглядеть, как окно, из которого светит солнце или видны тучи).
Комментарии (0)