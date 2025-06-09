Новая iOS 26, macOS Tahoe, единый дизайн для всех платформ и еще больше ИИ — что представила Apple на июньской презентации

Презентацию новой линейки своих операционных систем Apple начала с главного — обновления ПО для iPhone. Как и анонсировалось ранее, компания из Купертино сменила подход к названию своих операционок — теперь они будут называться не по номерам версий, а по годам работы. Таким образом, вместо iOS 18 публике представили iOS 26 (так как большая часть времени ее работы придется именно на 2026 год).

Операционная система получила новый дизайн, который сами разработчики называют «мощнейшим обновлением интерфейса за всю историю [ПО от Apple]». Центральным мотивом стало «жидкое стекло» (Liquid Glass). Теперь иконки, виджеты, шрифты циферблата, ползунки напоминают капли (или увеличительное стекло), сквозь которые просвечивает фон. Этот же прием используется на операционках других устройств: от часов до планшетов и стационарных компьютеров.