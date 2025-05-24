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Apple планирует выпустить умные очки в 2026 году

Инсайдеры отмечают, что новинка будет включать камеры, микрофоны, динамики и интеграцию с Siri. Устройство сможет принимать звонки, воспроизводить музыку, выполнять голосовые команды, переводить в реальном времени и давать навигацию.

Tada Images / Shutterstock.com

Новый гаджет должен будет стать конкурентом очкам Meta Ray-Ban. Массовое производство прототипов стартует в конце этого года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

При этом в публикации также отмечается, что компания из Купертино свернула работу над «умными» часами с камерой, которые планировала выпустить к 2027 году. Тем не менее компания продолжает разрабатывать AirPods с возможностями визуального анализа окружающей среды.

Напомним, что в феврале Apple выпустили новый iPhone 16e: один из самых доступных смартфонов в линейке. В него добавили собственный ИИ — Apple Intelligence, систему камер 48 Мп 2в1 и многое другое.

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