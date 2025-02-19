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Apple выпускает новый iPhone 16e: один из самых доступных смартфонов в линейке

Новый iPhone16e — гаджет SE четвертого поколения и пополняет линейку 16 (с почти аналогичной начинкой, но значительно дешевле). В него добавили собственный ИИ — Apple Intelligence, систему камер 48 Мп 2в1 и многое другое.

Скриншот презентации Apple
Скриншот презентации Apple

iPhone16e — смартфон, похожий на iPhone 14 (сделали без рамок и кнопки «Домой» внизу, с кнопкой действия), но процессором как из iPhone 16. Сюда же внедрили аккумулятор, который работает «до 6 часов дольше в день, чем iPhone 11, и до 12 часов дольше в день, чем iPhone SE» — иначе говоря, он позволяет проигрывать видео до 26 часов подряд. 

Смартфон получил чип A18, одну камеру Fusion на 48 Мп. По словам производителей, она делает фотографии и видео высокого качества, а благодаря встроенному 2-кратному телеобъективу она похожа на две камеры в одном корпусе. Фронтальная на скромные 12 Мп. Также новинку оснастили OLED-дисплей диагональю 6,1 дюймов и с частотой обновления 60 Гц, 5G-модемом. Вместо порта Lightning сделали выход под USB-C и заменили переключатель «Звонок/Бесшумно» на Action Button.

Скриншот презентации Apple

Есть поддержка Apple Intelligence — интуитивно понятной системы персонализированного искусственного интеллекта, которая предоставляет полезную и актуальную информацию.

Стартовая цена — от 599 долларов. В продажу поступит с 28 февраля в черном и белых цветах, корпус изготовлен из прочного аэрокосмического алюминия, чтобы «пройти дистанцию и пережить жизнь». Предзаказ можно сделать уже в пятницу из 59 стран. Объем памяти на выбор: на 128, 256 и 512 ГБ.

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