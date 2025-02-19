Apple выпускает новый iPhone 16e: один из самых доступных смартфонов в линейке

iPhone16e — смартфон, похожий на iPhone 14 (сделали без рамок и кнопки «Домой» внизу, с кнопкой действия), но процессором как из iPhone 16. Сюда же внедрили аккумулятор, который работает «до 6 часов дольше в день, чем iPhone 11, и до 12 часов дольше в день, чем iPhone SE» — иначе говоря, он позволяет проигрывать видео до 26 часов подряд.

Смартфон получил чип A18, одну камеру Fusion на 48 Мп. По словам производителей, она делает фотографии и видео высокого качества, а благодаря встроенному 2-кратному телеобъективу она похожа на две камеры в одном корпусе. Фронтальная на скромные 12 Мп. Также новинку оснастили OLED-дисплей диагональю 6,1 дюймов и с частотой обновления 60 Гц, 5G-модемом. Вместо порта Lightning сделали выход под USB-C и заменили переключатель «Звонок/Бесшумно» на Action Button.