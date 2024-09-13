Новая операционная система Apple iOS 18 будет блокировать iPhone со «сторонними» запчастями

Об этом сообщил ресурс 9to5mac со ссылкой на черновой релиз версии RC (Release Candidate) операционки для разработчиков и участников программы публичного тестирования, который состоялся 9 сентября на сайте BetaProfiles. В нем была включена функция Activation Lock, которая мониторит оригинальность деталей. Как ранее описывала Apple, эта функция привязывает ваш Apple ID не только к самому iPhone, но и к его компонентам, таким как батарея, камеры и дисплей, на основе их уникальных серийных номеров. Издание также отмечает, что некоторые пользователи уже пытались менять детали между телефонами, где была включена функция Activation Lock. Как и обещала компания, гаджет действительно запрашивал пароль учетной записи Apple для разблокировки.

Основная задача новой фичи — разрушение серого рынка сбыта деталей от украденных iPhone. «Apple распространит свою популярную функцию Activation Lock на комплектующие iPhone, чтобы предотвратить разборку украденных iPhone на запчасти. По просьбе клиентов и представителей правоохранительных органов функция была разработана для ограничения краж iPhone, блокируя возможность повторной активации потерянного или украденного устройства. Если во время ремонта устройство обнаруживает, что поддерживаемая деталь была получена с другого устройства с включенным Activation Lock или режимом "Потерян", функции калибровки этой детали будут ограничены», — комментировали нововведения в компании еще в апреле.

Официальная презентация обновленной операционной системы для iPhone компания состоится 18 сентября. Для установки обновления потребуется iPhone XR или версии новее. Напомним, Apple официально прекратила гарантийное обслуживание части своих устройств в России в марте 2023 года, а позднее начали закрываться и сервисные центры. В мае мы также писали, что в России закончились оригинальные запчасти для iPhone и Macbook.