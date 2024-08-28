Операторы связи пытаются обойти замедление YouTube

Как сообщает «Коммерсант», работу сервиса YouTube самостоятельно пытаются ускорить провайдеры по всей стране, так сервис еще не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован. В интернете начали распространятся сообщения от операторов в Северо-Западном федеральном округе, в которых утверждается, что YouTube на их сетях «работает без дополнительных инструментов». Другие провайдеры же отмечают, что «перенаправляют трафик» с российских серверов Google на европейские.

«Некоторые операторы ищут возможность привлечь новых абонентов за счет использования средств обхода. При этом рассчитывают, что ответственность для них маловероятна, так как официального запрета YouTube нет, такие операторы трактуют это в свою пользу», — прокомментировал гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров.

Напомним, в середине июля неожиданно появились сообщения о грядущем замедлении YouTube с России. А депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки сервиса станет постепенно замедляться.