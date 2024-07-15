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СМИ: Устройства Xiaomi в России массово выходят из строя! Так ли это?

Устройства Xiaomi в России массово перестают работать — такое сообщение днем 15 июля опубликовали некоторые медиа. Как утверждается, массовый сбой коснулся пользователей в Петербурге, Ленобласти, Москве, Краснодарском крае, Ленинградской, Московской, Саратовской и Новгородской областях. 

Robert Way / Shutterstock

Так, издание Metaratings, со ссылкой на жалобы пользователей пишет, что девайсы Xiaomi уходят в бесконечную загрузку и не подключаются к сервису Xi Home. «[Гаджет] завис и выключился при полной зарядке минут на 5 без какой-либо возможности включить», — приводит Metaratings отзыв пользовательницы, подписавшейся Александрой.

«Постоянная перезагрузка, нет возможности позвонить», — говорится в еще одном анонимном отзыве. Аналогичную информацию распространил крупный telegram-канал «Не баг, а фича». «Сбой задел всю технику бренда. И если смартфоны ещё подают признаки жизни, то Mi Home вообще не работает. В службе поддержки растеряны и просят подождать», — пишут авторы канала.

Аналогичные сообщения появились и в ряде крупных медиа. Впрочем,  пользователи техники Xiaomi, с которыми оперативно удалось связаться редакции, не сталкивались с проблемами. 

«[О сбое] не слышал, — рассказал «Собака.ru» PR-менеджер Павел Гинев, — телефон работает, как и прежде». По его словам, у его смартфона время от времени бывают сбои. «Зависает иногда, приходится перезагружать, — говорит он, — примерно раз в два месяца такое происходит. Может просто так выключится, самовольно — примерно раз в полгода происходит. В остальном все норм». 

Также с проблемами не сталкивалась руководительница Отдела нативных проектов «Собака.ru» Юлия Суслова. «Смартфон нормально работает, никаких проблем нет», — говорит она. «В последний раз мой Xiaomi "окирпичивался" около года назад — тогда у них было масштабное обновление. Проблемы были около суток», – заключила она. 

XanderSt / Shutterstock

Действительно, в октябре 2023 года российские владельцы гаджетов Xiaomi (в том числе устройств для умного дома) столкнулись с массовым сбоем. Жалобы на проблемы приходили от пользователей самых разных устройств из России и Беларуси. Связь с устройствами то восстанавливалась, то снова пропадала. 

«Это говорит либо о неполадках в серверной части устройств IoT Xiaomi из-за внутреннего сбоя, либо речь идет о DDOS-атаке на кластер серверов Xiaomi, обслуживающий Россию и Белоруссию», — приводил тогда Forbes слова главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова. 

В свою очередь аналитик telegram-канала abloud62 Алексей Бойко в интервью Forbes предполагал что проблема была вызвана обновлениями софта облачных сервисов компании. 

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