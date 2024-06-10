Персональный ИИ, ответ на звонки кивком головы, полный доступ к iPhone с Mac и Siri с ChatGPT — главное из презентации Apple

10 июня стартовала традиционная конференция Apple WWDC 2024. На ней компания представила обновленные операционные системы для всех типов устройств компании: компьютеров, планшетов, смартфонов и очков VisionPro. Основной упор в ходе презентации сделали на принципиально новых возможностях, которые гаджеты из Купертино получат благодаря полномасштабному внедрению искусственного интеллекта. Коротко рассказываем о самом важном: от управления смартфоном кивком головы до Siri с возможностями ChatGPT.
iOS и iPadOS: Персонализация и нейросети
Главная новинка всей презентации — система Apple Intelligence. По сути, так в компании из Купертино назвали широкое внедрение возможностей икусственного интеллекта во все свои гаджеты и приложения.
Планшеты и смартфоны здесь не стали исключением — так, обновленные приложения Apple могут приоритизировать сообщения в мессенджерах и электронной почте в порядке срочности, и обеспечивают умную навигацию по фотографиям и файлам, хранящимся на устройстве.
Одно из самых впечатляющих обновлений — новые возможности заметок, делаемых при помощи Apple Pancil. Теперь, нейросеть автоматически распознает текст, который написан от руки с помощью стилуса, делает почерк более разборчивым (сохраняя его индивидуальность). При этом для рукописного текста доступны: проверка правописания, редактура (включая вставку или удаление кусков текста). Более того, встроенный калькулятор (теперь он появился в планшетах Apple!) может решать математические задачи, написанные от руки, и даже решать физические задачи, на основе графиков и чертежей.
В качестве приятного бонуса — новые возможности персонализации экрана. На iPhone и iPad доступны новые темы для иконок приложений и виджетов — в частности, их можно сделать монохромными в той цветовой гамме, которая нравится пользователю. При этом владелец устройства может установить дополнительные настройки безопаности — к примеру, разрешить вход в определенные приложения только по паролю или FaceID или вовсе скрывать те или иные приложения в специальный список, невидимый другим людям.
MacOS Sequoia и Siri с возможностями ChatGPT
Обновленное ПО для компьютеров Apple получило название MacOS Sequoia. Главная новость для владельцев Mac — возможность полного удаленного доступа к iPhone. С помощью программы iPhone Mirroring пользователь может менять настройки телефона, пользоваться любыми приложениями, скачивать или передавать файлы на смартфон, даже не разблокируя его.
Также пользователям доступен новая версия Safari — браузер Apple, по утверждению разработчиков, обеспечивает экономию батареи до 4 часов в сравнении с Google Chrome. Также новая система предполагает улучшенную систему окон, которые автоматически складываются в максимально удобную для работы мазаику.
Но самые впечатляющие новинки связаны с Apple Intelligence. Так, обновленная Siri благодаря соглашению между Apple и OpenAI, получила возможности ChatGPT. Голосовой помощник теперь лучше понимает человеческую речь и позволяет лучше ориентироваться в файлах на устройстве. К примеру Siri можно попросить найти подкаст, который пользователю прислали накануне, или попросить найти все фотографии из прошлогодней поездки в соседний город. Кроме того, разнообразные приложения Apple с возможностями ИИ могут теперь: создавать эмоджи по текстовому описанию или на сонове хранящихся на устройстве фотографий или автоматически сохранять контакт просто по голосовой команде пользователя. В Apple, впрочем, обещают, что это «только начало».
Как утверждают разработчики, все возможности Apple Intelligence основываются на широком понимании контекста пользователя. Нейросеть постоянно обучается на основе данных о сообщениях, запросах и файлах на устройстве. При этом, настаивают в Купертино, большая часть алгоритма работает на самом устройстве, то есть персональные данные и чувствительная информация остается на устройстве и не передается даже самой Apple.
ИИ-тренер в AppleWhatch и ответ на звонок кивком головы
Свои обновления получило программное обеспечение и для других гаджетов компании. Так, беспроводные наушники Apple теперь дают возможность ответить на звонок, просто кивнув головой. Чтобы отклонить вызов, достаточно отрицательно мотнуть головой. Также ИИ позволяет улучшить качество звука — разработчики обещают, что это позволит обеспечить хорошую и четкую передачу речи, даже если говорящий находится в очень шумном месте.
Свою порцию обновлений получили и AppleWhatch, в частности, теперь часы могут суммировать общую информацию о пользователе (рост, вес, возраст) и данные о текущем состоянии тела (пульс, температура), чтобы подбирать оптимальный режим тренировок. В качестве приятного эстетического бонуса WhatsOS позволяет выбрать любую фотографию (лучшие снимки, опять же, отбирает ИИ) и поставить на экран, максимально красиво вписав изображение в циферблат.
Не обошли вниманием и самую громкую новинку последние лет — очки дополненной реальности VisionPro, которые получили первое обновление операционной системы. Главная новинка здесь — новая обработка фотографий (опять же с помощью нейросети) для их превращения в псевдотрехмерные изображения.
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