Персональный ИИ, ответ на звонки кивком головы, полный доступ к iPhone с Mac и Siri с ChatGPT — главное из презентации Apple

iOS и iPadOS: Персонализация и нейросети

Главная новинка всей презентации — система Apple Intelligence. По сути, так в компании из Купертино назвали широкое внедрение возможностей икусственного интеллекта во все свои гаджеты и приложения.

Планшеты и смартфоны здесь не стали исключением — так, обновленные приложения Apple могут приоритизировать сообщения в мессенджерах и электронной почте в порядке срочности, и обеспечивают умную навигацию по фотографиям и файлам, хранящимся на устройстве.

Одно из самых впечатляющих обновлений — новые возможности заметок, делаемых при помощи Apple Pancil. Теперь, нейросеть автоматически распознает текст, который написан от руки с помощью стилуса, делает почерк более разборчивым (сохраняя его индивидуальность). При этом для рукописного текста доступны: проверка правописания, редактура (включая вставку или удаление кусков текста). Более того, встроенный калькулятор (теперь он появился в планшетах Apple!) может решать математические задачи, написанные от руки, и даже решать физические задачи, на основе графиков и чертежей.

В качестве приятного бонуса — новые возможности персонализации экрана. На iPhone и iPad доступны новые темы для иконок приложений и виджетов — в частности, их можно сделать монохромными в той цветовой гамме, которая нравится пользователю. При этом владелец устройства может установить дополнительные настройки безопаности — к примеру, разрешить вход в определенные приложения только по паролю или FaceID или вовсе скрывать те или иные приложения в специальный список, невидимый другим людям.