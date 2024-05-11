Apple внедрит функции ChatGPT в свои устройства

Предполагается, что появление новых функций с ИИ Apple анонсирует в следующем месяце, на своей Всемирной конференции разработчиков. Об этом сообщает Bloomberg. Нейросеть должна будет появиться уже в новой версии iOS.

Apple также проводит переговоры о лицензировании чат-бота Gemini от Google, но пока они не привели к соглашению. При этом, ранее Тим Кук сказал, что компания уже использует ИИ во многих своих гаджетах, к примеру, «умных» часах для обнаружения падения. Он анонсировал, что технологии ИИ будут внедряться и в другие продукты Apple, но на «очень продуманной основе».

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