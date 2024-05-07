«Величайший день в истории iPad» — какие новинки Apple показала на своей весенней презентации

7 мая компания Apple провела очень короткую, но столь же насыщенную презентацию. Главным ее событием стало новое поколение планшетов компании, однако этим дело не ограничилось. Также публике показали новый (и очень мощный) чип М4 и новые аксессуары для iPad, которые должны еще больше расширить возможности девайса. Рассказываем обо всех новинках.
iPad Air — впервые в двух размерах!
Первой новинкой вечера стало обновление линейки iPad Air. Теперь эти планшеты доступны сразу в двух размерах — 11 и 13 дюймов. Еще одно важное нововведение — фронтальная камера, она теперь находится на широкой стороне, что должно сделать много более удобными видеозвонки в горизонтальном режиме.
Сердцем новинки стал оригинальный эпловский чип М2. Он, по словам производителя, делает новинку вдвое быстрее, чем предыдущее поколение iPad Air. И, конечно, отдельно подчеркивается, что система хорошо приспособлена для работы с ИИ-инструментами.
Все новые iPad Air доступны в четырех цветах. Цена на 11-дюймовую модель стартует от 599$, а на 13-дюймовую — от 799$. Для заказа в США новая модель доступна уже с сегодняшнего дня, в открытую продажу гаджет поступит со следующей недели. Когда новинка появится в России, неизвестно.
iPad Pro — самый тонкий гаджет Apple
Далее настал черед флагманской модели — iPad Pro, она также доступна в двух размерах: 11 и 13 дюймов. Правда, доступных цветов всего два — серый и черный.
Представители компании из Купертино особенно напирали на компактность нового iPad Pro — 11-дюймовая модель имеет толщину всего 5,1 мм, а 13-дюймовая — 5,3 мм. «Это меньше, чем iPod Nano», — говорилось в ходе презентации. Это делает новый планшет самым тонким гаджетом от Apple за всю историю.
iPad Pro первым из планшетов Apple получил OLED-дисплей, который производители традиционно называют «самым продвинутым» экраном для планшета. Он обеспечивает яркость 1000 нит как для SDR, так и для HDR. Также новинка может похвастаться 12-мегапиксельной основной камерой.
Но главной особенностью планшета стал новый оригинальный чип М4, который, по утверждению производителя, делает планшет вдвое шустрее, чем предыдущее поколение iPad Pro и в 10 раз быстрее, чем первый iPad. Процессор даже удостоился отдельной части презентации. Кстати, цены на iPad Pro стартуют от 999$ за 11-дюймовую версию и от 1299$ — за 13-дюймовую.
М4 — 38 трлн операций в секунду
Новейший чип М4 — выполнен по 3-нанометровой технологии. Его новая архитектура делает его вдвое быстрее, чем М2.
Графический процессор имеет 10 ядер, всего на чипе 28 миллиардов транзисторов. Как отмечает Wylsa.com, новинка может похвастаться «одной из лучших в индустрии производительностей на каждый ватт». В итоге чип может выполнять 38 триллионов операций в секунду.
Ну и конечно, в Apple отдельно подчеркивают, что М4 идеально подойдет для работы с инструментами на базе искусственного интеллекта. О том, какие гаджеты также получат М4 в будущем, пока не сообщается.
Клавиатура, «как на MacBook», и Apple Pencil с гироскопом
В завершение презентации, которую глава Apple Тим Кук назвал «величайшим днем в истории iPad», компания представила обновленные аксессуары для своих планшетов. Первым стала обновленная Apple Magic Keyboard. Она, по заверениям производителей, даст пользователям опыт, «как на MacBook».
Чехол-клавиатура имеет дополнительные клавиши для увеличения и уменьшения подсветки экрана, кнопку Esc и белую подсветку. Величина хода — 1 мм. Клавиатура имеет два цвета — черный и белый. Есть версии как под 11-дюймовые, так и под 13-дюймовые модели.
Ну и наконец, последней новинкой стал стилус Apple Pencil Pro. Среди новых возможностей — «карандаш» можно сжать, чтобы открыть дополнительное меню. Также аксессуар снабдили вибромотором, для того чтобы пользователь мог чувствовать отдачу, и гироскопом, благодаря этому iPad чувствует поворот Pencil, что позволяет вращать изображение на экране.
Еще одна приятная новинка — новая система поиска, которая позволяет найти Apple Pencil Pro, если его вдруг потеряешь где-то дома. Цена на Apple Magic Keyboard стартует от 299$, на стиллус — от 129$.
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