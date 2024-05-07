«Величайший день в истории iPad» — какие новинки Apple показала на своей весенней презентации

iPad Air — впервые в двух размерах!

Первой новинкой вечера стало обновление линейки iPad Air. Теперь эти планшеты доступны сразу в двух размерах — 11 и 13 дюймов. Еще одно важное нововведение — фронтальная камера, она теперь находится на широкой стороне, что должно сделать много более удобными видеозвонки в горизонтальном режиме.

Сердцем новинки стал оригинальный эпловский чип М2. Он, по словам производителя, делает новинку вдвое быстрее, чем предыдущее поколение iPad Air. И, конечно, отдельно подчеркивается, что система хорошо приспособлена для работы с ИИ-инструментами.

Все новые iPad Air доступны в четырех цветах. Цена на 11-дюймовую модель стартует от 599$, а на 13-дюймовую — от 799$. Для заказа в США новая модель доступна уже с сегодняшнего дня, в открытую продажу гаджет поступит со следующей недели. Когда новинка появится в России, неизвестно.