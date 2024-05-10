Новая реклама Apple оскорбила деятелей искусства

В видео под названием Crush промышленный гидравлический пресс в стиле популярного в тренда давит музыкальные инструменты, банки с краской, книги, фотоаппараты, телевизор, бюст, манекен, проигрыватель для пластинок, аудиоколонки, мониторы, клавиатуру, микшерный пульт, игрушки, метроном, будильник и другие предметы. Затем пресс поднимают, и на месте кучи мусора оказывается iPad Pro.

По задумке Apple ролик должен был представить iPad как многофункциональное устройство, на котором можно не только смотреть сериалы, читать книги, запускать игры и слушать музыку, но и создавать собственные работы, снимать фотографии и видео. Но зрители подобное не оценили.

Впрочем, компания из Купертино обратила внимание на критику и принесла извинения. Вице-президент по маркетингу Тор Майрен отметил, что «свобода творчества находится в ДНК компании и очень важна для создания продуктов, которыми пользуются контентмейкеры по всему миру».

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