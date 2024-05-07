Новый iPad Pro впервые получил Tandem OLED экран, корпус же, как и прежде, выполнен из переработанного алюминия. Планшет стал самым тонким из всех поколений iPad — всего 5,3 миллиметра (даже тоньше, чем iPod nano!). Внутри — процессор M4, который обещает быть на 50% мощнее, чем M2. А также 16-ядерный сопроцессор Neural Engine, который выполняет 38 триллионов (!) операций в секунду.

Отдельно подумали о фотографах, режиссерах и других креаторах — новый Final Cut Pro позволяет использовать iPad для съемки и рендеринга в реальном времени. И о писателях тоже: выпустив новую, более тонкую и легкую клавиатуру Magic Keyboard со стеклянным трекпадом.

iPad Pro выйдет в двух размерах и обойдется в 999 (92 тысячи рублей) и 1299 (119,5 тысячи) долларов соответственно.