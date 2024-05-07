Сегодня, 7 мая, в штаб-квартире Apple Park в Купертино проходит весенняя презентация Apple. Компания представила новое поколение планшетов iPad Air и iPad Pro. Рассказываем о новинках.
«Идеальный для учебы, работы и отдыха» iPad Air — теперь в двух размерах: 11 и 13 дюймов. Он работает на процессоре M2 и сохранил сверхширокоугольную фронтальную камеру с функцией Center Stage, которая позволяет постоянно держать пользователя в кадре. Минимальный объем памяти — 128 ГБ, а стоимость начинается от 599 (примерно 55 тысяч рублей) и 799 долларов (73,5 тысячи) соответственно.
Новый iPad Pro впервые получил Tandem OLED экран, корпус же, как и прежде, выполнен из переработанного алюминия. Планшет стал самым тонким из всех поколений iPad — всего 5,3 миллиметра (даже тоньше, чем iPod nano!). Внутри — процессор M4, который обещает быть на 50% мощнее, чем M2. А также 16-ядерный сопроцессор Neural Engine, который выполняет 38 триллионов (!) операций в секунду.
Отдельно подумали о фотографах, режиссерах и других креаторах — новый Final Cut Pro позволяет использовать iPad для съемки и рендеринга в реальном времени. И о писателях тоже: выпустив новую, более тонкую и легкую клавиатуру Magic Keyboard со стеклянным трекпадом.
iPad Pro выйдет в двух размерах и обойдется в 999 (92 тысячи рублей) и 1299 (119,5 тысячи) долларов соответственно.
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