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Продажи новых смартфонов Apple и Samsung в России упали до уровня 2013 года

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Россияне стали намного реже покупать телефоны этих компаний. За год количество проданных смартфонов упало на 25%. Сейчас в денежном выражении продукция Apple и Samsung занимает около 50% от всего рынка.

tinhkhuong / Shutterstock.com

По словам вице-президента «М.Видео-Эльдорадо» Тагира Калимуллина, еще несколько лет назад продажи флагманских устройств этих брендов в штуках составляли 70% от объема рынка. Эксперт также отмечает, что флагманы корейской и американской компании заменяют смартфоны китайских брендов. Их продажи в штучном выражении сейчас составляют «чуть более 70%» всего рынка смартфонов.

По данным «Ведомостей» в первом квартале 2023 года в России всего было продано 6,5 млн смартфонов. Таким образом, доля Apple и Samsung (25%) составляет 1,6 млн устройств.

В июне стало известно, что Минцифры и Минпромторг могут запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG.

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