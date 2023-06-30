Продажи новых смартфонов Apple и Samsung в России упали до уровня 2013 года

По словам вице-президента «М.Видео-Эльдорадо» Тагира Калимуллина, еще несколько лет назад продажи флагманских устройств этих брендов в штуках составляли 70% от объема рынка. Эксперт также отмечает, что флагманы корейской и американской компании заменяют смартфоны китайских брендов. Их продажи в штучном выражении сейчас составляют «чуть более 70%» всего рынка смартфонов.

По данным «Ведомостей» в первом квартале 2023 года в России всего было продано 6,5 млн смартфонов. Таким образом, доля Apple и Samsung (25%) составляет 1,6 млн устройств.

В июне стало известно, что Минцифры и Минпромторг могут запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG.