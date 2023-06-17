Минцифры и Минпромторг могут запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG

Такой запрет в местностности коснется смартфонов корейских брендов. Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев пояснил, что у них есть китайские аналоги, «которые никак не уступают». Примечательно, что это не будет касаться iPhone. «Мы обсуждаем запрет тех позиций, по которым есть эффективные конкурентные аналоги - либо российские, либо из дружественных стран», — заявил Шадаев.

Помимо мобильных устройств, ведомства хотят запретить параллельный импорт серверов и систем хранения данных из так называемых недружественных стран — к примеру, HP и IBM. Глава Минцифры затруднился назвать сроки, в которые может быть утверждено данное решение, но предположил, что принятие этого решения «будет недолгим».

Напомним, что Правительство РФ легализовало параллельный импорт в марте 2022 года, через месяц после начала спецоперации введения санкций ЕС, США и других стран. С того момента стала разрешенной продажа товаров без разрешения правообладателя.