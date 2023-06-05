Apple выпустила Visions Pro — свою первую гарнитуру дополненной реальности

В рамках международной выставки WWDC23 компания представляет новинки, одна из них — очки виртуально реальности.
Устройство получило колесико, как на Apple Watch: управлять им можно не только руками, но также глазами и голосом. При помощи гарнитуры можно смотреть фильмы, играть в игры, общаться с людьми и серфить по сети. Apple Visions Pro работает с физическими клавиатурой и трекпадом, а также совместим со всеми устройствами компании.
Напомним, в числе компьютерных новинок — 15-дюймовый MacBook Air, который заявляется как самый тонкий: его толщина всего 11,5 миллиметров. Ноутбук сохранил дизайн предшественника MacBook Air M2, при этом получив увеличенный дисплей — 15,3-дюймовый вместо 13,6. На борту — два порта TV и MagSafe. Время работы устройства составит до 18 часов. В «челке» спрятана камера для FaceTime с разрешением 1080p.
Комментарии (0)