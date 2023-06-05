Apple выпустила Visions Pro — свою первую гарнитуру дополненной реальности

Устройство получило колесико, как на Apple Watch: управлять им можно не только руками, но также глазами и голосом. При помощи гарнитуры можно смотреть фильмы, играть в игры, общаться с людьми и серфить по сети. Apple Visions Pro работает с физическими клавиатурой и трекпадом, а также совместим со всеми устройствами компании.