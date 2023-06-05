Apple представила самый тонкий MacBook Air, новый Mac Studio и Mac Pro на базе M2 Ultra

В числе компьютерных новинок — 15-дюймовый MacBook Air, который заявляется как самый тонкий: его толщина всего 11,5 миллиметров. Ноутбук сохранил дизайн предшественника MacBook Air M2, при этом получив увеличенный дисплей — 15,3-дюймовый вместо 13,6. На борту — два порта TV и MagSafe. Время работы устройства составит до 18 часов. В «челке» спрятана камера для FaceTime с разрешением 1080p.

Новинка доступна в нескольких конфигурациях и четырех цветах, в каждой из моделей — чип Apple M2. Среди прочих улучшений — модернизированная акустическая система с шестью динамиками. В продажу MacBook Air поступит 12 июня по цене от 1 299 долларов.