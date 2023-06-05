Apple представила самый тонкий MacBook Air, новый Mac Studio и Mac Pro на базе M2 Ultra

В рамках международной выставки WWDC23 компания представляет новинки — рассказываем о них.
В числе компьютерных новинок — 15-дюймовый MacBook Air, который заявляется как самый тонкий: его толщина всего 11,5 миллиметров. Ноутбук сохранил дизайн предшественника MacBook Air M2, при этом получив увеличенный дисплей — 15,3-дюймовый вместо 13,6. На борту — два порта TV и MagSafe. Время работы устройства составит до 18 часов. В «челке» спрятана камера для FaceTime с разрешением 1080p.
Новинка доступна в нескольких конфигурациях и четырех цветах, в каждой из моделей — чип Apple M2. Среди прочих улучшений — модернизированная акустическая система с шестью динамиками. В продажу MacBook Air поступит 12 июня по цене от 1 299 долларов.
Вслед за новым MacBook Air Apple представила обновленный Mac Studio с чипами M2 Max и M2 Ultra. Дизайн остался без изменений: небольшой настольный компьютер выглядит так же, как его предшественник 2022 года на базе М1, но теперь стал мощнее: это 24-ядерное решение, которое также получило до 76 ядер GPU. Объединенная память устройства составляет до 192 гигабайт, пропускная способность — 800 гигабайт в секунду. На борту 32-ядерный нейронный движок и 134 миллиарда транзисторов.
Предварительный заказ Mac Studio можно совершить уже сегодня, 5 июня. Стоимость устройства начинается от 1 999 долларов.
Новый Mac Pro работает на чипе M2 Ultra. Устройство имеет восемь портов Thunderbolt и шесть слотов PCI-4, которые обеспечивают более высокую скорость и обратную совместимость, а также поддерживает объединенную память до 192 гигабайт. 32-ядерный Neural Engine может обрабатывать 31,6 триллиона операций в секунду, а само устройство работает в 3 раза быстрее, чем самый быстрый Mac Pro на базе Intel и в 7 раз быстрее, чем начальная конфигурация аналогичного устройства.
Стоимость Mac Pro стартует с отметки 6 999 долларов за устройство.
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