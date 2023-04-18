Xiaomi представила флагманский 13 Ultra с четырьмя камерами от Leica

Цель новинки — вывести качество мобильной фотографии на новый уровень.
Xiaomi 13 Ultra оснащен круглым блоком камер Leica, одна из фишек которого — Leica Street Mode. Это особый «уличный» режим, в котором время запуска камеры не превышает 0,8 секунды, а диафрагма ставится в положение f/4,0.
Материал задней панели — нанокожа второго поколения, которая обладает антибактериальными свойствами, а со временем не желтеет и не меняет цвет. Также поверхность не боится грязи, химикатов, пыли и влаги — благодаря защите IP68.
И легким движением руки смартфон превращается… в фотоаппарат — с помощью специальных насадок и линз.
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