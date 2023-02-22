Apple запатентовала ремешок для Apple Watch, способный подстраиваться под цвет одежды

Из патента Apple

Цитата по Applepro.news:

Пользователи могут захотеть иметь возможность настраивать свои ремешки для часов, чтобы они выражали разнообразие и стиль. Например, пользователь может захотеть ремешок для часов определенного цвета в зависимости от выбора пользователем одежды, других носимых предметов, окружающей среды или других предпочтений. Некоторые существующие часы предлагают пользователю возможность снимать и заменять различные ремешки часов для настройки. Однако для этого требуется, чтобы у пользователя был отдельный ремешок для часов для каждого желаемого цвета или цветовой комбинации. Кроме того, пользователь должен снимать и заменять ремешки для часов всякий раз, когда требуется другой цвет или цветовая комбинация.