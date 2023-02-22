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Apple запатентовала ремешок для Apple Watch, способный подстраиваться под цвет одежды

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Согласно патенту, некоторые или все нити, из которых будет состоять ремешок, могут иметь электрохромные свойства. Цвет можно будет настраивать, не снимая часы и не меняя ремешок для них. Кроме того, различные цвета могут отображаться в разное время. 

Из патента Apple

Цитата по Applepro.news:

Пользователи могут захотеть иметь возможность настраивать свои ремешки для часов, чтобы они выражали разнообразие и стиль. Например, пользователь может захотеть ремешок для часов определенного цвета в зависимости от выбора пользователем одежды, других носимых предметов, окружающей среды или других предпочтений. Некоторые существующие часы предлагают пользователю возможность снимать и заменять различные ремешки часов для настройки. Однако для этого требуется, чтобы у пользователя был отдельный ремешок для часов для каждого желаемого цвета или цветовой комбинации. Кроме того, пользователь должен снимать и заменять ремешки для часов всякий раз, когда требуется другой цвет или цветовая комбинация.

Схема ремешка для Apple Watch

Элементы ремешка можно расположить и управлять ими независимо друг от друга таким образом, чтобы система могла отображать определенные значки, формы или текст. Applepro.news не исключает, что менять цвет ремешка можно и с помощью самих часов — по аналогии с циферблатом Apple Watch, который изменяет свой цвет в зависимости от времени дня.

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