Apple запатентовала ремешок для Apple Watch, способный подстраиваться под цвет одежды

Согласно патенту, некоторые или все нити, из которых будет состоять ремешок, могут иметь электрохромные свойства. Цвет можно будет настраивать, не снимая часы и не меняя ремешок для них. Кроме того, различные цвета могут отображаться в разное время.
Цитата по Applepro.news:
Пользователи могут захотеть иметь возможность настраивать свои ремешки для часов, чтобы они выражали разнообразие и стиль. Например, пользователь может захотеть ремешок для часов определенного цвета в зависимости от выбора пользователем одежды, других носимых предметов, окружающей среды или других предпочтений. Некоторые существующие часы предлагают пользователю возможность снимать и заменять различные ремешки часов для настройки. Однако для этого требуется, чтобы у пользователя был отдельный ремешок для часов для каждого желаемого цвета или цветовой комбинации. Кроме того, пользователь должен снимать и заменять ремешки для часов всякий раз, когда требуется другой цвет или цветовая комбинация.
Схема ремешка для Apple Watch
Элементы ремешка можно расположить и управлять ими независимо друг от друга таким образом, чтобы система могла отображать определенные значки, формы или текст. Applepro.news не исключает, что менять цвет ремешка можно и с помощью самих часов — по аналогии с циферблатом Apple Watch, который изменяет свой цвет в зависимости от времени дня.
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