В Viber появился AI-чат-бот на базе DALL-E и Davinci: в нем можно генерировать текст и изображения. Мы уже попробовали!

Чат-бот в мессенджере Viber AI Chat & Create дает возможность пользователям задавать вопросы искусственному интеллекту и создавать реалистичные изображения прямо в приложении Viber. Ранее, чтобы попробовать возможности нейронных сетей, пользователям приходилось создавать новую учетную запись для каждого сервиса, зачастую — также иметь базовое представление о том, как это работает. AI Chat & Create предоставляет пользователям быстрый доступ к генераторам текста и изображений на основе искусственного интеллекта.
Мессенджер выступает в качестве интерфейса между сложной технологией и пользователем, позволяя каждому протестировать ИИ без предоставления доступа к своей электронной почте или создания отдельной учетной записи для каждого сервиса.
Редакция «Собака.ru» опробовала «AI Chat & Create» — и вот, что получилось:
Напомним, ранее «Собака.ru» запустила авторский канал в мессенджере Viber. Вместе с этим подписчикам канала стал доступен стикерпак на все случаи жизни. Теперь вы можете поддерживать диалог, используя изображения с маскотом издания — любимой красной собакой, которая умеет смеяться, грустить, флиртовать и даже — сорить деньгами! Прямо как Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит»!
Подписывайтесь на канал «Собака.ru» в Viber!
Комментарии (0)