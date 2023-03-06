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В Viber появился AI-чат-бот на базе DALL-E и Davinci: в нем можно генерировать текст и изображения. Мы уже попробовали!

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Чат-бот в мессенджере Viber AI Chat & Create дает возможность пользователям задавать вопросы искусственному интеллекту и создавать реалистичные изображения прямо в приложении Viber. Ранее, чтобы попробовать возможности нейронных сетей, пользователям приходилось создавать новую учетную запись для каждого сервиса, зачастую — также иметь базовое представление о том, как это работает. AI Chat & Create предоставляет пользователям быстрый доступ к генераторам текста и изображений на основе искусственного интеллекта.

Мессенджер выступает в качестве интерфейса между сложной технологией и пользователем, позволяя каждому протестировать ИИ без предоставления доступа к своей электронной почте или создания отдельной учетной записи для каждого сервиса.

Редакция «Собака.ru» опробовала «AI Chat & Create» — и вот, что получилось:

«Генерировать текст и изображения — прямо в Viber! Мессенджер запустил чат-бот на базе DALL-E и Davinci»

«В Петербурге солнце — редкое явление! Мы ни разу такого не видели»

«"Собака.ru" запустила канал в Viber!»

Напомним, ранее «Собака.ru» запустила авторский канал в мессенджере Viber. Вместе с этим подписчикам канала стал доступен стикерпак на все случаи жизни. Теперь вы можете поддерживать диалог, используя изображения с маскотом издания — любимой красной собакой, которая умеет смеяться, грустить, флиртовать и даже — сорить деньгами! Прямо как Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит»!

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