В Viber появился AI-чат-бот на базе DALL-E и Davinci: в нем можно генерировать текст и изображения. Мы уже попробовали!

Мессенджер выступает в качестве интерфейса между сложной технологией и пользователем, позволяя каждому протестировать ИИ без предоставления доступа к своей электронной почте или создания отдельной учетной записи для каждого сервиса.

Редакция «Собака.ru» опробовала «AI Chat & Create» — и вот, что получилось: