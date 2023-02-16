«Собака.ru» выпускает свой официальный стикерпак в Viber!

Вместе с запуском нашего авторского канала в мессенджере Viber «Собака.ru» разработала собственный стикерпак на все случаи жизни. Теперь вы можете поддерживать диалог, используя изображения с маскотом издания — любимой красной собакой, которая умеет смеяться, грустить, флиртовать и даже — сорить деньгами! Прямо как Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит»!

В канале «Собака.ru» в Viber мы пишем о людях, моде, трендах и культуре. В нем можно узнать о главных выставках февраля в Петербурге (от биографии режиссера Алексея Балабанова до фотографических портретов Виктора Цоя!), почему Эдуард Лимонов уверен, что Сальвадор Дали не был великим художником, а также составить wish-list главных вещей последнего месяца зимы.

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