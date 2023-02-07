Apple может выпустить iPhone Ultra — самый дорогой смартфон компании

«Я думаю, что люди готовы действительно напрячься, чтобы получить лучшее, что они могут себе позволить в этой категории», — приводит Bloomberg слова главы Apple Тима Кука. В разговоре с Гурманом он отметил, что iPhone стал «неотъемлемой частью» жизни людей: потребители теперь используют устройство для совершения платежей, управления бытовой техникой, мониторинга своего здоровья и хранения банковских данных.

Apple проводит внутреннее обсуждение вероятного появления iPhone более высокого класса. После презентации iPhone 15, которая пройдет уже в этом году, Apple продолжит улучшать свои продукты с помощью различных материалов, процессоров и камер. По данным Гурмана, процесс включает в себя оснащение модели Pro Max перископическим объективом, который обеспечит улучшенный оптический зум.

План Apple провести большее различие между Pro и Pro Max вызвал предположения о том, что компания выберет новый топовый бренд: Ultra. Apple уже использовала это название для своих спортивных смарт-часов высокого класса и топовой версии процессора M1. «Но вместо того, чтобы переименовывать Pro Max в Ultra, Apple могла бы добавить iPhone еще более высокого класса над обеими моделями Pro. Внутри компании обсуждалось именно это — потенциально к выпуску iPhone в 2024 году», — считает инсайдер компании.

Появление Ultra-класса устройств, «безусловно, может привести к росту цен», отмечает Гурман, поэтому потребителям потребуется причина для обновления. На данный момент неясно, чем эта топовая модель будет отличаться, но, вероятно, она предложит дополнительные улучшения камеры, получит более быстрый чип и, возможно, еще больший дисплей. Также могут появиться дополнительные функции, ориентированные на будущее, такие как окончательный отказ от порта зарядки.

Напомним, ранее стало известно, что Apple намерена перейти с порта зарядки Lightning на USB-C, чтобы соответствовать новому европейскому законодательству. По данным инсайдера Apple Марка Гурмана, уже осенью 2023 года может выйти iPhone 15 с разъемом USB-C, после чего на него перейдут AirPods, iMac, Mac Pro и другие продукты компании. Одновременно с этим сообщалось, что, несмотря на изменения, Apple по-прежнему планирует будущее, ориентированное на беспроводную связь: компания намерена вовсе отказаться от портов в пользу MagSafe.