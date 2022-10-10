Apple заменит Lightning на USB-C на всех своих устройствах. И вот когда

Apple намерена перейти с порта зарядки Lightning на USB-C, чтобы соответствовать новому европейскому законодательству. Так, уже осенью 2023 года может выйти iPhone 15 с разъемом USB-C, после чего на него перейдут AirPods, iMac, Mac Pro и другие продукты компании. Несмотря на изменения, Apple по-прежнему планирует будущее, ориентированное на беспроводную связь: компания намерена вовсе отказаться от портов в пользу MagSafe.

По мнению инсайдера Apple Марка Гурмана, переход с Lightning на USB-C «скоро произойдет» отчасти благодаря Европейскому союзу. В сентябре 2021 года власти ЕС объявили о намерениях привести все зарядки для смартфонов, планшетов и наушников к универсальному стандарту.

На прошлой неделе разработанный Еврокомиссией законопроект, обязывающий производителей перейти на USB-C, был одобрен. Согласно документу, к концу 2024 года данный порт должен появиться во всех новых смартфонах, планшетах, камерах, наушниках, электронных книгах, клавиатурах, мышах, мобильных навигационных системах, портативных игровых консолях и колонках, а весной 2026-го — в ноутбуках.