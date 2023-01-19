Apple представила колонку HomePod второго поколения

HomePod поддерживает Dolby Atmos и систему умного дома Matte, имеет датчик температуры для регулировки кондиционеров и функцию определения звуков пожарной безопасности. Для быстрого переноса музыки с iPhone внутри HomePod установлен чип U1, а для регулирования звука — специальный низкочастотный динамик, который определяет положение колонки в комнате.

HomePod уже доступен для заказа по цене от 299 долларов.

Напомним, накануне Apple также показала новые MacBook Pro на базе процессоров M2. Новое поколение ноутбуков представлено в версиях с 14 и 16-дюймовым экранами.