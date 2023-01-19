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Apple представила колонку HomePod второго поколения

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Пользователям обещают насыщенные и глубокие басы, естественный средний диапазон, а также четкие и детализированные высокие частоты. 

Apple Newsroom
Apple Newsroom

Как описывают колонку сами разработчики, это «мощный интеллектуальный динамик, обеспечивающий акустику нового уровня в великолепном культовом дизайне», выполненном полностью из переработанных материалов в классическом белом и новом полуночном цветах. Пользователям обещают «насыщенные и глубокие басы, естественный средний диапазон, а также четкие и детализированные высокие частоты».

Apple Newsroom

HomePod поддерживает Dolby Atmos и систему умного дома Matte, имеет датчик температуры для регулировки кондиционеров и функцию определения звуков пожарной безопасности. Для быстрого переноса музыки с iPhone внутри HomePod установлен чип U1, а для регулирования звука — специальный низкочастотный динамик, который определяет положение колонки в комнате.

HomePod уже доступен для заказа по цене от 299 долларов.

Напомним, накануне Apple также показала новые MacBook Pro на базе процессоров M2. Новое поколение ноутбуков представлено в версиях с 14 и 16-дюймовым экранами. 

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