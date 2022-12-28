Microsoft открыла доступ к скачиванию Windows для пользователей из России

Как отмечает IT-эксперт Дмитрий Бевза, опрошенный «Известиями», открытие доступа к странице с загрузкой Windows для россиян, вероятнее всего, следствие «корректировки политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows». «Возможность скачивания Windows — хорошая новость для тех, кто ранее не мог загрузить программное обеспечение и был вынужден пользоваться неавторизованными источниками доступа к ПО вроде торрент-трекеров. Такие сборки небезопасны и могут содержать, например, вирусы, встроенные в образ ОС», — говорит генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Специалисты отмечают, что загрузить программное обеспечение может любой пользователь, однако активировать его без ключа не получится. «Поэтому предоставление пользователям, ранее купившим ПО, доступа к загрузке софта и обновлений — логичные действия, вытекающие из норм международного и российского права», — резюмировал коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.

Напомним, в марте корпорация Microsoft приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России, а в конце сентября ограничила доступ к обновлениям Windows для россиян.