Microsoft ограничила доступ к обновлениям Windows для россиян

Как пишет ТАСС, при попытке скачать и установить обновление через Центр обновления Windows операционная система предлагает перейти на официальный сайт компании. На сайте же при попытке скачать программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера, скачивания не происходит.

Напомним, в марте корпорация Microsoft приостановила все новые продажи продуктов и услуг в России. «Работая вместе с правительствами США, ЕС и Соединенного Королевства, мы прекращаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями правительства о санкциях. Мы считаем, что мы наиболее эффективны в оказании помощи Украине, когда предпринимаем конкретные шаги в координации с решениями этих стран», — заявил тогда президент Microsoft Брэд Смит.

Последнее обновление под номером 22H2 для операционной системы Windows 11 также недоступно для российских пользователей. При этом, как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, небольшие обновления безопасности для пользователей из России по-прежнему доступны.