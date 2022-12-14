Как пишет для Bloomberg аналитик Apple Марк Гурман, сотрудники отдела разработки программного обеспечения и сервисных служб компании активно работают над раскрытием ключевых элементов платформ Apple. В рамках изменений пользователи устройств смогут загружать стороннее программное обеспечение на свои iPhone и iPad без использования магазина приложений App Store, обходя ограничения Apple и комиссию в размере до 30%, которую компания налагает на платежи.

Изменение политики компании, в рамках которой экосистема Apple долгое время оставалась закрытой, являются ответом на принятые законы Европейского союза — в их рамках, в частности, Apple заменит Lightning на USB-C на всех своих устройствах. В случае, если аналогичные законы будут приняты в других странах, скачивать приложения не только из App Store смогут и другие пользователи. Однако пока что возможность появится только у европейских владельцев iPhone и iPad.

Напомним, в начале октября разработанный Еврокомиссией «Закон о цифровых рынках» (Digital Markets Act) был одобрен, документ вступит в силу в ближайшие месяцы. Согласно нему, к концу 2024 года порт USB-C должен появиться во всех новых смартфонах, планшетах, камерах, наушниках, электронных книгах, клавиатурах, мышах, мобильных навигационных системах, портативных игровых консолях и колонках, а весной 2026-го — в ноутбуках. Также закон требует от технологических компаний разрешить установку сторонних приложений. Кроме того, правила требуют, чтобы службы обмена сообщениями работали сообща — для того, чтобы сторонние разработчики получали равный доступ к основным функциям приложений и служб.