От BeReal до сервиса для создания фамильного древа — Apple назвала лучшие приложения и игры 2022 года

Лучшее приложение для iPhone — BeReal (12+)

«Не просто еще одна социальная сеть», — так описывают свою разработку авторы приложения для шеринга фотографий BeReal. Принцип прост: каждый день пользователи выкладываются снимки того, где они и чем занимаются. При этом фотографии делаются не только на основную, но и на фронтальную камеру. Это позволяет вашим друзьям увидеть как интересные моменты вашей жизни, так и вас самих в это же время.

Сервис был запущен в 2020 году, но набрал популярность именно в 2022-м. Приложение бесплатное, сейчас на AppStore у него более 515 тысяч отзывов и средняя оценка 4,8.