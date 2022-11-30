От BeReal до сервиса для создания фамильного древа — Apple назвала лучшие приложения и игры 2022 года

Apple раздала награды за лучшие сервисы и игры 2022 года. Среди приложений для iPhone выделили BeReal, из игр — мобильную адаптацию мира популярного шутера Apex Legends. Всего компания отметила 16 разработок — коротко рассказываем о каждой из них.
Лучшее приложение для iPhone — BeReal (12+)
«Не просто еще одна социальная сеть», — так описывают свою разработку авторы приложения для шеринга фотографий BeReal. Принцип прост: каждый день пользователи выкладываются снимки того, где они и чем занимаются. При этом фотографии делаются не только на основную, но и на фронтальную камеру. Это позволяет вашим друзьям увидеть как интересные моменты вашей жизни, так и вас самих в это же время.
Сервис был запущен в 2020 году, но набрал популярность именно в 2022-м. Приложение бесплатное, сейчас на AppStore у него более 515 тысяч отзывов и средняя оценка 4,8.
Лучшее приложение для iPad — GoodNotes 5 (4+)
Этот сервис позволяет совместить возможности вашего планшета и классического блокнота. Пользователь может делать рукописные заметки, если ему легче так воспринимать лекцию, презентацию, или готовить конспект. Однако разработчики предлагают не просто водить стилусом по экрану. В приложении можно поворачивать и перемещать написанный текст, менять его цвет и форму. Также можно рисовать идеальные геометрические формы.
Также GoodNotes 5 поддерживает PDF-файлы и печатный текст. Сейчас на AppStore у него более 71 тысячи отзывов и средняя оценка 4,8.
Лучшее приложение для Mac — MacFamilyTree 10 (4+)
MacFamilyTree 10 позволяет пользователям погрузиться в мир генеалогии, создавая свое семейное древо. Здесь можно сделать таблицу событий, мест и юбилеев, связанных с вашими родственниками, список брачных связей и перечень источников, из которых вы черпаете информацию о родных. Однако самая эффектная часть приложения — визуализация. Здесь можно генерировать карту или даже трехмерный глобус, на который нанесена ваша семейная история. Кроме того, пользователям доступны самые разные графики и диаграммы.
Приложение можно скачать не только на компьютеры Apple, но также на iPhone и iPad (правда, за версию для планшетов придется отдельно доплатить). Сейчас сервис стоит $34.99, у него почти 1,5 тысячи отзывов и оценка 4,6.
Лучшее приложение для Apple TV — ViX (18+)
Бесплатный сервис для тех, кто любит испаноязычные фильмы и сериалы (или просто хочет с удовольствием «прокачать» языковые навыки). ViX предлагает тысячи часов контента — телешоу, сериалы, фильмы любых жанров. Для того, чтобы начать просмотр, не нужна даже регистрация, правда, сервис доступен не во всех странах.
Свои оценки приложению поставили более 1,5 тысяч человек, средняя — 4,0.
Лучшее приложение для Apple Watch — Gentler Streak (12+)
Gentler Streak — это фитнес-трекер, который не просто предлагает ежедневные тренировки, но и реагирует на готовность пользователя к физическим нагрузкам, чтобы поддерживать баланс отдыха и занятий на здоровом уровне. Как и многие аналоги, приложение позволяет следить за важнейшими параметрами организма в ходе выполнения упражнений, чтобы можно было регулировать интенсивность нагрузки для достижения максимального эффекта.
Скачать сервис можно не только на умные часы от Apple, но и на iPhone. Приложение бесплатное и набрало более 400 отзывов, получив оценку 4,7.
Лучшая игра на iPhone — Apex Legends Mobile (12+)
Автономная мобильная игра, уходящая корнями в мир популярного онлайн-шутера Apex Legends от Electronic Arts. Как и при игре на консолях, пользователям предлагается выбор легендарных персонажей и оригинального оружия, чтобы объединиться в команды и сразиться с другими игроками.
Apex Legends Mobile была представлена в мае 2022 года, с тех пор ее оценили более 230 тысяч пользователей AppStore, средняя оценка — 4,8.
Лучшая игра на iPad — Moncage (4+)
Детективная игра-головоломка. Действие Moncage разворачивается в таинственном кубе, за каждой гранью которого скрываются отдельные локации. Связь между ними пользователю и предстоит обнаружить, чтобы воспроизвести основную историю.
Игра порадует пользователей симпатичной мультипликационной графикой. Пока оценок на AppStore совсем немного — меньше сотни, но они в основном положительные (в среднем 4,5). Стоимость игры — $3.99.
Лучшая игра на Mac — Inscryption (12+)
Коллекционная карточная игра с мрачной атмосферой. Действие Inscryption разворачивается в хижине, принадлежащей нечистой силе. Ее пользователю и предстоит обыграть.
Отзывов на AppStore пока чуть больше 10, средняя оценка — 4,3. Чтобы поиграть, нужно будет раскошелиться на $19.99.
Лучшая игра на Apple TV — El Hijo (9+)
Семейная история, рассказывающая о приключениях юного ковбоя на Диком Западе. Несмотря на антураж, разработчики позиционируют El Hijo как игру без насилия. Справляться с опасностями пользователям придется прибегая к хитростям, а не к кулакам своего героя.
На момент публикации игру оценили меньше 10 пользователей. Средняя оценка — 4,0. Стоимость разработки $9.99.
Лучшая аркадная игра для устройств Apple — Wylde Flowers (12+)
«Уютный симулятор жизни и фермерства с колдовским уклоном», — так описывают Wylde Flowers разработчики. Пользователям предстоит построить ферму на уютном острове, прибегая то к навыкам садоводства, то к волшебству.
Как заявляют разработчики, игра поддерживает 15 языков, в том числе и русский. Информации об оценках на сайте AppStore нет.
Лучшая игра для устройств Apple в Китае — League of Legends Esports Manager (18+)
Сейчас уже никого не удивишь играми-футбольными менеджерами, когда пользователь не управляет непосредственно игроками на поле, а действует именно как тренер, меняющий футболистов, адаптирующий тактику под счет и занимающийся трансферами. Нечто подобное предлагает и эта игра, только примерить предлагается роль не спортивного коуча, а менеджера киберспортивной команды, выступающей на соревнованиях по League of Legends, одной из самых популярных онлайн-игр.
Номинация «Культурный вклад»
Помимо лучших игр и приложений, в Apple отметили также и несколько гуманитарных сервисов, которые помогают людям находить общий язык, делиться эмоциями и знакомиться с культурным наследием. Всего награду получили пять приложений. Первое из них — журнал настроения How We Feel (4+), который позволяет пользователям выразить словами свои чувства и следить за своим эмоциональным благополучием. Приложение бесплатное, его оценили почти 2 тысячи человек. Средняя оценка — 4,9!
Далее в Apple отметили игру Dot's Home, которая совмещает в себе историю о путешествиях во времени молодой темнокожей девушке и рассказ о системной дискриминации афроамериканцев в вопросах жилья. Dot's Home (4+) доступна бесплатно, однако оценили его пока лишь пара десятков человек. Оценка — 4,5.
Третий победитель в номинации «Культурный вклад» — Locket Widget (12+). Это приложение позволяет родным и друзьям обмениваться фотографиями, не прибегая к услугам социальных сетей. Когда пользователь оправляет вам снимок, она сразу появляется в специальном окошке прямо на вашем главном экране. За Locket Widget не надо платить, его успели оценить уже почти 180 тысяч человек, поставив в среднем 4,8.
Еще один победитель — Waterllama. Веселое приложение для отслеживания количества жидкости, которую пользователь выпивает каждый день. С помощью симпатичных персонажей оно напоминает владельцу устройства, что для здоровья важно выпивать определенный объем воды в день. С момента загрузки Waterllama (4+) оценили уже около 45 тысяч пользователей. Средняя оценка — 4,9!
Наконец, последний победитель — Inua (9+). Это симпатичная игра, которая позволяет познакомиться с историей и культурой жителей крайнего севера Канады. Пользователю предстоит отправиться в путешествие сквозь время, чтобы разобраться в хитросплетениях истории тех мест. Как и большая часть игр в списке, Inua пока не собрала значительного числа отзывов на AppStore. Однако те, кто все же оставили «звездочки», сформировали среднюю оценку в 4,6.
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