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Технологии

Евросоюз намерен принять закон об универсальной зарядке для всех смартфонов и планшетов

Евросоюз намерен привести все зарядки для смартфонов, планшетов и наушников к универсальному стандарту. По данным Reuters, соответствующий законопроект Еврокомиссия представит на рассмотрение уже в это четверг.

Фото: Shutterstock.com

 

Евросоюз уже более 10 лет обсуждает необходимость создания универсальной зарядки для всех девайсов. По мнению сторонников инициативы, это не только позитивно скажется на окружающей среде, но и сделает пользование устройствами удобным для всех. В законопроекте, разработанном Еврокомиссией, прописана необходимость продажи зарядок отдельно от устройств, а также создание унифицированного порта для зарядки.

Законопроект сильнее всего может повлиять на Apple, чьи iPhone заряжаются от кабеля Lightning. В корпорации считают, что принуждение к стандартизации портов для зарядки может негативно сказаться на внедрении инновационных технологий, создать массу электронных отходов и просто не понравиться потребителям.

Согласно результатам исследования, проведенного Еврокомиссией в 2019 году, в 2018-ом в Европе были наиболее распространены три зарядных устройства. Половина зарядок, проданных с девайсами, имела разъем USB micro-B, 29% гаджетов — USB-C, еще 21% приходились на кабель Apple Lightning.

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