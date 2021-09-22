Евросоюз уже более 10 лет обсуждает необходимость создания универсальной зарядки для всех девайсов. По мнению сторонников инициативы, это не только позитивно скажется на окружающей среде, но и сделает пользование устройствами удобным для всех. В законопроекте, разработанном Еврокомиссией, прописана необходимость продажи зарядок отдельно от устройств, а также создание унифицированного порта для зарядки.

Законопроект сильнее всего может повлиять на Apple, чьи iPhone заряжаются от кабеля Lightning. В корпорации считают, что принуждение к стандартизации портов для зарядки может негативно сказаться на внедрении инновационных технологий, создать массу электронных отходов и просто не понравиться потребителям.

Согласно результатам исследования, проведенного Еврокомиссией в 2019 году, в 2018-ом в Европе были наиболее распространены три зарядных устройства. Половина зарядок, проданных с девайсами, имела разъем USB micro-B, 29% гаджетов — USB-C, еще 21% приходились на кабель Apple Lightning.