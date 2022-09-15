18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

СМИ: Samsung рассматривает возможность вернуться в Россию. Но окончательного решения пока нет

Поделиться:

Южнокорейская компания Samsung рассматривает возможность возвращения на российский рынок до конца 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к корпорации.

N.Z.Photography / Shutterstock.com

В частности, могут возобновиться поставки техники ретейлерам. Кроме того, компания хочет перезапустить официальный интернет-магазин. Это может случиться уже в октябре.

О возможности возвращения Samsung также говорят на рынке ретейла. Представитель одного из интернет-магазинов отметил, что они пока не заинтересованы во ввозе южнокорейской техники с помощью механизма параллельного импорта. Это связано с тем, что скоро могут возобновиться официальные поставки.

Также еще одним поводом для разговоров о возвращении компании могло послужить изменение российского сайта. На нем теперь транслируются вкладки с новыми смартфонами Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. «Это можно трактовать как угодно, но это позитивный знак», — сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

UPD: Как сообщает южнокорейское экономическое интернет-издание Guru со ссылкой на компанию, ничего еще не решено касательно возвращения Samsung на российский рынок. (обновлено 16:22).

Новое поколение раскладушек Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, наушники Galaxy Buds 2 Pro в новом дизайне и Galaxy Watch5 с датчиком температуры

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: