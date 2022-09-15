СМИ: Samsung рассматривает возможность вернуться в Россию. Но окончательного решения пока нет

В частности, могут возобновиться поставки техники ретейлерам. Кроме того, компания хочет перезапустить официальный интернет-магазин. Это может случиться уже в октябре.

О возможности возвращения Samsung также говорят на рынке ретейла. Представитель одного из интернет-магазинов отметил, что они пока не заинтересованы во ввозе южнокорейской техники с помощью механизма параллельного импорта. Это связано с тем, что скоро могут возобновиться официальные поставки.

Также еще одним поводом для разговоров о возвращении компании могло послужить изменение российского сайта. На нем теперь транслируются вкладки с новыми смартфонами Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. «Это можно трактовать как угодно, но это позитивный знак», — сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

UPD: Как сообщает южнокорейское экономическое интернет-издание Guru со ссылкой на компанию, ничего еще не решено касательно возвращения Samsung на российский рынок. (обновлено 16:22).