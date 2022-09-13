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Технологии

Настройка экрана блокировки и отслеживание прогресса даже без Apple Watch: вышла iOS 16

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Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 16. В числе главных обновлений — возможность персонализированной настройки экрана блокировки (и не одного!), редактирование сообщений в iMassage и отслеживание прогресса тренировок даже без Apple Watch. 

На обновленном экране блокировки теперь можно запустить слайдшоу своих любимых фотографий, настраивать стили шрифтов и запускать виджеты. Сам экран теперь может быть не одним: пользователи могут создать несколько и переключаться между ними. Уведомления внизу экрана блокировки отображаются в виде расширенного списка, стопок или обозначения их количества.

Изменения затронули и месседжер iMessage: теперь сообщения можно редактировать в течение 15 минут после отправки, однако получатель увидит всю историю правок. Кроме того, отправку любого сообщения можно отменить в течение двух минут. iOS 16 также поддерживает функцию SharePlay — поэтому теперь в сообщениях можно смотреть фильмы, слушать музыку, играть в игры и просматривать различный контент вместе с друзьями.

Функция «Сканер текста» делает текст на фото интерактивным, позволяя копировать и вставлять, искать и переводить текст в таких приложениях — в том числе «Фото» и Safari, на снимках экрана и в режиме быстрого просмотра, а также в окне просмотра камеры на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее. Сканер также поддерживает видео. Еще одна функция — «Что на картинке?». Теперь объект на фото может приподниматься над фоном, после чего его можно скопировать и вставить в приложения «Фото», «Сообщения» и другие.

Обновления также коснулись здоровья. Набор функций «Лекарства» поможет отслеживать прием лекарств, витаминов и биологически активных добавок: можно вести список препаратов, настраивать график их приема, получать напоминания и просматривать историю внесенных данных. Уведомления о нарушениях цикла оповестят в случае, если во внесенных сведениях о менструальном цикле обнаружится закономерность, указывающая на редкие, нерегулярные или длительные месячные либо на частые мажущие выделения.

Настройки получили новый раздел «Проверка безопасности», который поможет тем, кто столкнулся с насилием со стороны члена семьи или партнера, быстро отозвать у других ранее предоставленные им права доступа. «Используйте экстренный сброс, чтобы быстро забрать права доступа у всех людей и приложений, в том числе закрыть общий доступ к геопозиции в локаторе, отозвать разрешения для приложений и другое. Возможность управлять общим доступом позволяет узнать, у каких людей и приложений есть доступ к Вашей информации, и при необходимости изменить это», — объясняют в Apple.

Другие функции на iOS 16:

  • В приложении «Фитнес» теперь можно отслеживать свой прогресс в достижении спортивных целей, даже если у пользователя пока нет Apple Watch: встроенные в iPhone датчики движения собирают данные для подсчета калорий, необходимых для закрытия дневной цели подвижности.
  • Персональное пространственное аудио использует камеру TrueDepth на iPhone, чтобы создать персональный профиль пространственного аудио для более точного и объемного звука в AirPods (3‑го поколения), AirPods Pro (1‑го и 2‑го поколения) и AirPods Max.
  • Для стикеров Memoji доступно еще больше поз, причесок, головных уборов, форм носа и цветов губ.
  • Короткие заметки дают возможность сделать заметку в любом приложении на iPhone и добавить в нее ссылки для контекста и удобного поиска контента.
  • Приложение «Перевод» теперь использует камеру для перевода текста, который пользователь видит вокруг себя.
  • Приложение «Фото» теперь распознает дубликаты — с помощью этой функции можно быстро навести порядок в своей медиатеке.

Какие смартфоны можно обновить до iOS 16?

  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone X
  • iPhone XR
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE 2020
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone SE 2022
  • Все новые iPhone 14

Обновление доступно для пользователей из России. Найти его можно в приложении «Настройки».

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