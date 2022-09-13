Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 16. В числе главных обновлений — возможность персонализированной настройки экрана блокировки (и не одного!), редактирование сообщений в iMassage и отслеживание прогресса тренировок даже без Apple Watch.
На обновленном экране блокировки теперь можно запустить слайдшоу своих любимых фотографий, настраивать стили шрифтов и запускать виджеты. Сам экран теперь может быть не одним: пользователи могут создать несколько и переключаться между ними. Уведомления внизу экрана блокировки отображаются в виде расширенного списка, стопок или обозначения их количества.
Изменения затронули и месседжер iMessage: теперь сообщения можно редактировать в течение 15 минут после отправки, однако получатель увидит всю историю правок. Кроме того, отправку любого сообщения можно отменить в течение двух минут. iOS 16 также поддерживает функцию SharePlay — поэтому теперь в сообщениях можно смотреть фильмы, слушать музыку, играть в игры и просматривать различный контент вместе с друзьями.
Функция «Сканер текста» делает текст на фото интерактивным, позволяя копировать и вставлять, искать и переводить текст в таких приложениях — в том числе «Фото» и Safari, на снимках экрана и в режиме быстрого просмотра, а также в окне просмотра камеры на iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR и новее. Сканер также поддерживает видео. Еще одна функция — «Что на картинке?». Теперь объект на фото может приподниматься над фоном, после чего его можно скопировать и вставить в приложения «Фото», «Сообщения» и другие.
Обновления также коснулись здоровья. Набор функций «Лекарства» поможет отслеживать прием лекарств, витаминов и биологически активных добавок: можно вести список препаратов, настраивать график их приема, получать напоминания и просматривать историю внесенных данных. Уведомления о нарушениях цикла оповестят в случае, если во внесенных сведениях о менструальном цикле обнаружится закономерность, указывающая на редкие, нерегулярные или длительные месячные либо на частые мажущие выделения.
Настройки получили новый раздел «Проверка безопасности», который поможет тем, кто столкнулся с насилием со стороны члена семьи или партнера, быстро отозвать у других ранее предоставленные им права доступа. «Используйте экстренный сброс, чтобы быстро забрать права доступа у всех людей и приложений, в том числе закрыть общий доступ к геопозиции в локаторе, отозвать разрешения для приложений и другое. Возможность управлять общим доступом позволяет узнать, у каких людей и приложений есть доступ к Вашей информации, и при необходимости изменить это», — объясняют в Apple.
Другие функции на iOS 16:
- В приложении «Фитнес» теперь можно отслеживать свой прогресс в достижении спортивных целей, даже если у пользователя пока нет Apple Watch: встроенные в iPhone датчики движения собирают данные для подсчета калорий, необходимых для закрытия дневной цели подвижности.
- Персональное пространственное аудио использует камеру TrueDepth на iPhone, чтобы создать персональный профиль пространственного аудио для более точного и объемного звука в AirPods (3‑го поколения), AirPods Pro (1‑го и 2‑го поколения) и AirPods Max.
- Для стикеров Memoji доступно еще больше поз, причесок, головных уборов, форм носа и цветов губ.
- Короткие заметки дают возможность сделать заметку в любом приложении на iPhone и добавить в нее ссылки для контекста и удобного поиска контента.
- Приложение «Перевод» теперь использует камеру для перевода текста, который пользователь видит вокруг себя.
- Приложение «Фото» теперь распознает дубликаты — с помощью этой функции можно быстро навести порядок в своей медиатеке.
Какие смартфоны можно обновить до iOS 16?
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2020
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE 2022
- Все новые iPhone 14
Обновление доступно для пользователей из России. Найти его можно в приложении «Настройки».
Комментарии (0)