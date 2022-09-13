На обновленном экране блокировки теперь можно запустить слайдшоу своих любимых фотографий, настраивать стили шрифтов и запускать виджеты. Сам экран теперь может быть не одним: пользователи могут создать несколько и переключаться между ними. Уведомления внизу экрана блокировки отображаются в виде расширенного списка, стопок или обозначения их количества.

Изменения затронули и месседжер iMessage: теперь сообщения можно редактировать в течение 15 минут после отправки, однако получатель увидит всю историю правок. Кроме того, отправку любого сообщения можно отменить в течение двух минут. iOS 16 также поддерживает функцию SharePlay — поэтому теперь в сообщениях можно смотреть фильмы, слушать музыку, играть в игры и просматривать различный контент вместе с друзьями.