Когда в России могут появиться новые iPhone 14? Вот прогноз аналитика

Эльдар Муртазин Ведущий аналитик компании Mobile Research Group — о том, когда в России появятся новые iPhone и сколько они могут стоить, выдержка по «РИА Новости»: Первые iPhone появятся в продаже в Европе с 16 сентября. Уже 17 сентября они появятся в России на сером рынке. Это будет контрабанда, цены там продавец может выставлять произвольно. Я думаю, что в первые дни цена будет в полтора-два раза больше, чем в Европе. Через неделю на маркетплейсах iPhone 14 появятся по европейской цене с поправкой на курс, то есть плюс 10 процентов. Если говорить про параллельный импорт, то первые поставки придут в начале октября. Цены там будет выше, чем на сером рынке, минимум процентов на 30.

По подсчетам аналитика, iPhone 14 Pro обойдется россиянам в 125 тысяч рублей, iPhone 14 Pro Max будет стоить «где-то 130-135» тысяч рублей. «Если учесть такие запредельно высокие цены на iPhone для российского рынка, то у нас будут единичные продажи. То есть мы говорим о том, что еженедельно будут продаваться сотни аппаратов. Это очень небольшой объем. Да, у нас есть поклонники Apple, но при таких ценах даже они десять раз подумают», — резюмировал аналитик.

Официальная стоимость iPhone 14 Pro — 900 долларов: по текущему курсу это 48 559 рублей. iPhone 14 Pro Max обойдется в 1 099 долларов, или 66 791 рубль.