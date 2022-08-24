Юлия Цветкова Директор по управлению персоналом Ростеха, цитата по ТАСС: На российском рынке труда ощущается острый дефицит квалифицированных IT-специалистов, специалистов радиоэлектронного комплекса различного профиля. Ежегодная потребность в данных специалистах только по организациям корпорации превышает 2,5 тысяч человек и спрос постоянно растет. Ситуация затрагивает более 230 организаций корпорации в 47 регионах, где необходимы кадры по 40 основным специальностям в сферы IT.

Для привлечения новых сотрудников Ростех предлагает соцпакет, в который войдут программы компенсации первоначального взноса или процентов по ипотеке, арендных платежей за жилье, ДМС, санаторно-курортное обеспечение и материальная помощь.

Также в госкорпорации считают, что необходимо внедрить дополнительные меры поддержки на государственном уровне. «Например, было бы правильно предоставлять сотрудникам ОПК [оборонно-промышленного комплекса] льготную ипотеку со ставкой 5% и снизить для аккредитованных компаний страховые взносы с заработной платы сотрудников до 7,6%», — заявила Цветкова.

Напомним, в конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко заявил, что в рамках первой волны из страны уехали 50-70 тысяч IT-специалистов. «Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники», — заявил он. В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядка 85% уехавших вернулись обратно. По последним данным МВД на конец июня, всего российской IT-отрасли не хватает около 170 тысяч специалистов.