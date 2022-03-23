«Первая волна — 50-70 тысяч человек уехали уже. Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники», — заявил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

О «табунах» покинувших Россию айтишников также сообщила глава группы InfoWatch Наталья Касперская. «Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля — начале марта, когда «табуны» айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», — заявила она.

По мнению Касперской, отток IT-специалистов связан с их «тонкой душевой организацией». «Они люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном «железе», такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать», — отметила она и выразила уверенность в том, что специалисты «посидят-посидят и вернутся».

По данным Bloomberg, своих специалистов из России вывозит Google. Компания не закрыла российский офис, но в последние недели начала релоцировать сотрудников, которые решили уехать из страны. Как сообщили источники издания, в московском офисе Google работало 244 человека. Также компания вывезла из страны сотрудников киевского офиса, в котором работали около 50 человек.