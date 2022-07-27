Продажи новых смартфонов в России упали до рекордного минимума за последние пять лет

Как отмечает источник, близкий к одному из операторов, продажи новых телефонов стали самыми низкими. По его оценке, в рублях этот показатель сократился до уровня пандемийного 2020 года.

По данным МТС и «Билайна», в России за отчетный период продали порядка 4,5 млн смартфонов на 103 млрд рублей. В МТС добавляют, что продажи упали по сравнению с прошлым годом на 30% и по количеству проданных аппаратов, и в денежном выражении, в Tele2 — на 23 и 12% соответственно. В «Мегафоне» падение продаж фиксируют на уровне 17% по числу смартфонов.

Представитель «Билайна» предположил, что снижение продаж связано с уменьшением спроса на такие бренды, как Apple и Samsung. Российские покупатели стали чаще приобретать китайские смартфоны. По словам представителя «М.Видео — Эльдорадо», в июне-июле на их долю пришлось две трети проданных устройств. В прошлом году этот показатель был на уровне 50%.

Аналитики считают, что сокращение спроса также можно связать со снижением реальных доходов населения. «Покупательная способность, геополитика, страх за будущее — все это не способствует покупке айфона более чем за 100 000 рублей», — отмечает глава агентства Content Review Сергей Половников.

Напомним, цены на iPhone в России вернулись к уровню начала февраля. Снижение составило до 23%. О том, что цены на популярные модели смартфонов и ноутбуков во втором квартале 2022 года вернулись к показателям начала февраля, говорят результаты исследования ценового агрегатора Price.ru.