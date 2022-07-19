Исследование: цены на iPhone в России снизились до уровня начала февраля

О том, что цены на популярные модели смартфонов и ноутбуков во втором квартале 2022 года вернулись к показателям начала февраля, говорят результаты исследования ценового агрегатора Price.ru. По данным аналитиков, снижение цен на предыдущие модели iPhone составило до 23%.

Так, средняя стоимость iPhone 12 сейчас составляет 57 098 рублей — на 22% меньше, чем во время весеннего скачка цен, когда смартфон обходился в 69 484 рубля. iPhone 11 Pro на 256GB теперь можно купить за 50 758 рублей (–23%), iPhone 11 Pro Max с аналогичным объемом памяти — за 64 726 рублей.

Ноутбуки от Apple также подешевели. MacBook Air 2020 года теперь стоит на 34% меньше — 96 828 рублей. Падение стоимости спровоцировало рост спроса, показатели которого достигли 71%.

Также аналитики отмечают падение интереса к подержанной технике: спрос на покупки бывших в употреблении смартфонов во втором квартале года упал на 8%, на ноутбуки — на 28%. Также заметно падение онлайн-спроса на ремонт техники: смартфонов — на 28%, ноутбуков — на 20%.

«Стоит отметить, что большинство россиян все еще сохраняют режим экономии, поэтому смартфоны «прошлых сезонов» по спросу сейчас сопоставимы с актуальными», — приводят РИА «Новости» слова аналитиков.