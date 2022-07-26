Минэкономики предлагает регулировать правовой статус рынка NFT

В частности, ведомство предлагает изменить закон «О цифровых финансовых активах» и внести изменения в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды». В презентации министерства отмечается, что сейчас законодательство не проясняет возможность выпуска NFT, их регулирование, обращение, защиту покупателей токенов и их соотношение с интеллектуальными правами.

Представители ВКонтакте (соцсеть с мая разрабатывает маркетплейс для NFT-токенов) отметили, что недостаток правовой базы и ее неточность не способствует развитию проектов в этой сфере.

При этом замдиректора департамента финансовых технологий Центробанка Екатерина Вихарева считает, что поправки могут не принять другие регуляторы. Она также напомнила, что вопрос находится в компетенции Минфина и ЦБ. А в Минфине «Коммерсанту» заявили, что не занимаются этим вопросом.

А участники рынка NFT беспокоятся, что изменения правовых норм могут сильно сузить функционал NFT, сведя его фактически только к предметам искусства. Такие опасения высказал управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин, подчеркивая, что «отрасли требуется более гибкое и конкретное правовое регулирование».

Ранее сообщалось, что продажи NFT-токенов резко упали на 92% по сравнению с пиком в сентябре 2021 года. Тогда в среднем за сутки проводили 225 тыс. сделок, а сейчас — 19 тыс.